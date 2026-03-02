竹市賞花健走報名開跑 邀市民走進花海、走出健康

新竹市衛生局推動「風城GO GO 健康夠夠」系列健走活動，結合「健走護照」概念，透過五場主題式健走活動，邀請市民以行動累積健康里程數。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為鼓勵民眾培養規律運動習慣並提升健康意識，新竹市衛生局推動「風城GO GO 健康夠夠」系列健走活動，結合「健走護照」概念，透過五場主題式健走活動，邀請市民以行動累積健康里程數，完成專屬旅程。首場活動將於22日在十八尖山登場，結合進行中的賞花季，邀請市民一同走入花海，邁向健康生活。

系列健走活動共規劃5場次，分別於3月22日、3月28日、4月18日、5月9日及5月16日辦理，活動地點涵蓋十八尖山、舊社左岸步道、青草湖、港南運河公園及孔廟廣場等特色場域。每場活動皆設置主題關卡與專屬章戳，民眾可透過「健走護照」集章方式，逐步完成屬於自己的健康旅程，提升持續參與運動的動力。

請繼續往下閱讀...

衛生局指出，為鼓勵市民踴躍參加，活動推出多項好禮相贈，凡完成每場次指定路線並闖關完成即可獲得完走禮1份及摸彩券1張，並有機會抽中2000元等大獎；完成5場系列健走並集滿護照章戳者，可於末場（5/16）兌換限量「健走榮耀之星」專屬獎牌（限量600份）。此外， 首場（3/22）及末場（5/16） 亦加碼推出健康好禮兌換活動，鼓勵民眾從運動延伸至均衡飲食，實踐健康生活型態，於活動當日持竹市健康地圖網上合作店家發票及載具，即可兌換精美好禮，限量100份。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法