自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

竹市賞花健走報名開跑 邀市民走進花海、走出健康

2026/03/02 10:29

新竹市衛生局推動「風城GO GO 健康夠夠」系列健走活動，結合「健走護照」概念，透過五場主題式健走活動，邀請市民以行動累積健康里程數。（市府提供）

新竹市衛生局推動「風城GO GO 健康夠夠」系列健走活動，結合「健走護照」概念，透過五場主題式健走活動，邀請市民以行動累積健康里程數。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為鼓勵民眾培養規律運動習慣並提升健康意識，新竹市衛生局推動「風城GO GO 健康夠夠」系列健走活動，結合「健走護照」概念，透過五場主題式健走活動，邀請市民以行動累積健康里程數，完成專屬旅程。首場活動將於22日在十八尖山登場，結合進行中的賞花季，邀請市民一同走入花海，邁向健康生活。

系列健走活動共規劃5場次，分別於3月22日、3月28日、4月18日、5月9日及5月16日辦理，活動地點涵蓋十八尖山、舊社左岸步道、青草湖、港南運河公園及孔廟廣場等特色場域。每場活動皆設置主題關卡與專屬章戳，民眾可透過「健走護照」集章方式，逐步完成屬於自己的健康旅程，提升持續參與運動的動力。

衛生局指出，為鼓勵市民踴躍參加，活動推出多項好禮相贈，凡完成每場次指定路線並闖關完成即可獲得完走禮1份及摸彩券1張，並有機會抽中2000元等大獎；完成5場系列健走並集滿護照章戳者，可於末場（5/16）兌換限量「健走榮耀之星」專屬獎牌（限量600份）。此外， 首場（3/22）及末場（5/16） 亦加碼推出健康好禮兌換活動，鼓勵民眾從運動延伸至均衡飲食，實踐健康生活型態，於活動當日持竹市健康地圖網上合作店家發票及載具，即可兌換精美好禮，限量100份。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中