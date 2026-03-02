健康網》茹素族必看！ 醫教戰這樣吃才補得到Omega-3

西園醫院蔬食醫師邱筱宸分享自己會將沙棘果汁、沙棘果油加進沙拉拌勻，增加Omega-7的攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少茹素者想攝取好油，大吞亞麻仁籽，西園醫院蔬食醫師邱筱宸指出，若是整顆吞下去，通常就是原封不動排出來，腸道根本吸收不到裡面的Omega-3，也就是白吞一場。

邱筱宸在臉書上分享，她指出，植物來源的Omega-3（ALA）吃進肚子後，肝臟會把它加工成EPA和DHA。可以形容它像身體的「滅火器」，能幫忙將身體慢性發炎壓下來。對寶寶的神經發育和一般成人心血管健康，都不能沒有Omega-3。但是在攝取這些好油脂時，最常踩到這幾個雷區：

請繼續往下閱讀...

●吃錯方法：

亞麻仁籽的外殼非常堅硬，如果整顆吞下去，通常就是原封不動排出來，腸道根本吸收不到裡面的Omega-3。

●高溫烹調：

Omega-3（如亞麻仁油）非常怕熱，只要一遇高溫就會氧化變質，反而產生自由基，越吃越發炎。

●吃過量：

如果是從天然食物（如堅果、種子）攝取，基本上不用擔心Omega-3中毒，但要小心熱量超標。

邱筱宸提醒，如果是服用高劑量的補充劑（如包含EPA者），因為它有抗凝血的潛在可能。孕媽咪在接近預產期、或是本身有服用抗凝血劑或阿斯匹靈，務必先諮詢醫師確保低出血風險。

她也分享，在三餐中輕鬆攝取Omega-3和Omega-7，不過要記得富含Omega-3的油（亞麻仁油等）絕對不要下鍋炒。最好的做法是青菜用水炒或燙熟後，裝盤上桌前，再淋上一匙好油拌一拌。這樣既能吃到完整的抗發炎營養，又不會破壞油脂結構：

●Omega-3

1.準備1-2湯匙磨碎的亞麻仁籽粉或奇亞籽，撒在無糖豆漿、燕麥粥或綠拿鐵裡一起喝。

2.每天吃3-4顆無調味的核桃。

3.若是懷孕中後期或哺乳中的素食媽咪，對DHA需求量較大，請醫師評估OK後，藻油補充劑可作為額外補充。

●Omega-7

1.下午肚子餓時，可把幾顆夏威夷豆當作低GI零食。

2.選擇品質優良的沙棘果汁、沙棘果油加進沙拉拌勻，都是非常棒的選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法