健康網》脂肪最怕誰？ 營養師點名減脂9大食物

專家表示，減脂不是只能餓肚子、清水煮菜，挑對食材可以讓代謝加乘，例如，綠茶、藍莓、生薑等天然食物，都是脂肪的「天敵」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？脂肪不是無法撼動，它們也有「天敵」。營養師高敏敏指出，減脂不是只能餓肚子、清水煮菜，挑對食材可以讓代謝加乘、飽足感Up，還能偷偷幫你燃脂加速，她分享9種食物，堪稱是減重族的「神隊友」。

對抗飆高的體重，最好的方法就是選對食物。高敏敏於臉書專頁「高敏敏 營養師」發文歸納脂肪最怕的9種食物：

請繼續往下閱讀...

●綠茶

富含兒茶素（EGCG），促進脂肪氧化、提升基礎代謝。

●藍莓

富含花青素，抗氧化強，還能穩定血糖、防暴食。

●黑可可

富含多酚類、黃烷醇，促進血液循環、抗發炎，也有助於控制食慾。

●肉桂

含有肉桂醛，能幫助穩定血糖，也有助提升胰島素敏感性。

●辣椒

含有辣椒素，能促進熱效應、提升身體燃脂效率。

●生薑

含有薑辣素，能促進血液循環、產熱效應，也有助代謝。

●薑黃

含有薑黃素，促進代謝、加速脂肪燃燒，減少脂肪細胞增殖與發炎反應。

●番茄

含有茄紅素，可抗發炎，也能改善脂質代謝。

●黑咖啡

含有咖啡因，可提升專注力且提振代謝，更能短暫提高脂肪氧化。

高敏敏總結，上述的9種天然食材雖然有助減脂，如果民眾想維持好的體態，還是必須搭配均衡飲食，再加上規律運動，若能在日常飲食中聰明搭配這些天然食材，不僅增加風味，也能在健康基礎上為燃脂效率加分，幫助體態管理更穩定、不易復胖。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法