健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

送長輩營養補充品 恐增「特定疾病」身體負擔

2026/03/02 05:30
送長輩營養補充品 恐增「特定疾病」身體負擔

▲關心家中長輩或慢性病患者的健康，主動選購營養補充品是一份珍貴的心意，但這類營養品絕不是補得越多越好；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

許多民眾在春節和228連假期間拜訪親友，家中堆積不少伴手禮。不過，食藥署提醒，有些民眾會收到營養補充品，但實際食用前，務必注意產品的標示與說明，尤其特定疾病配方食品並不是一般的營養品，需要專業醫療評估後才能食用，亂吃不只無益於健康，反而可能增加身體負擔。

購買前先諮詢專業醫療人員

特定疾病配方食品是指病人因糖尿病、癌症、腎臟病等疾病而生理功能失調，無法正常進食、消化、吸收或代謝一般食品或食品中特定營養成分，或經醫學上認定具有其他特殊營養需求，且不易透過日常飲食調整獲取所需營養者，可以作為病人唯一之營養來源或部分營養補充的配方食品。

營養師李哲佑說，特定疾病配方食品是為特定疾病患者所設計，雖在藥局、超商、量販店等通路都可以輕易買到，不需要經過醫師處方或諮詢，但如果錯誤使用，不只會給身體帶來額外負擔，還可能加重患者病情。

李哲佑舉例，糖尿病的營養補充配方會特別提醒含糖量，醫師、藥師、營養師建議患者使用時，也會特別強調一天可以飲用的份量，但若民眾送禮時沒注意，患者自己也沒有留心使用方式，過量飲用的情況下，可能攝取過多的糖分，造成血糖控制問題。

因此，李哲佑提醒，關心家中長輩或慢性病患者的健康，主動選購營養補充品是一份珍貴的心意，但這類營養品絕不是補得越多越好，事實上不但無助於改善病情，還可能「好心辦壞事」，購買與食用前最好還是要先確認外包裝是否有「特定疾病配方食品」等字樣，以及適用對象、開封前後的保存方式、使用方法與建議用量等資訊，若有任何疑問，務必諮詢專業醫療人員的建議。

