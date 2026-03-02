自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》爬樓梯變更喘恐有心梗風險？ 營養師揭保命7行動

2026/03/02 08:12

專家表示，上班族在上班期間多走樓梯1-2層，增加日常活動量，從日常中避免走向高血壓、心臟衰竭的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，上班族在上班期間多走樓梯1-2層，增加日常活動量，從日常中避免走向高血壓、心臟衰竭的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾感覺才爬了一下樓梯就變得更喘，有時心跳偶爾亂跳、血壓開始偏高，可能覺得只是身體老化。營養師薛曉晶提醒，這可能是「心血管老化」正在悄悄累積的警訊，要小心正一步步走向高血壓、心臟衰竭、甚至心肌梗塞的風險，只要藉由規律的身體活動與運動訓練，就能擁有身體的最佳防護罩。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，當你開始感覺爬樓梯更喘、心跳偶爾亂跳、血壓開始偏高，別誤以為只是年紀到了，這可能是「心血管老化」正在悄悄累積的警訊。這是因為久坐的生活型態，加上無感的等待，將可能加速惡化。

薛曉晶說明，科學研究證實，心血管老化會導致一系列問題：從心臟功能下降到動脈硬化，最終增加高血壓、心臟衰竭、甚至心肌梗塞的風險。她亦進一步提到好消息，《Ageing Research Reviews》在2026年發表一份，整理了大量研究綜論顯示，規律的身體活動與運動訓練，是延緩並減輕心血管老化的最佳防護罩。

解救久坐上班族7項行動

不少久坐上班族或是正處在30-60歲青壯年，可能擔心自己步向心血管老化危機，薛曉晶建議不妨在日常生活裡融入「7項簡單習慣」，幫助心血管恢復活力：

●晚餐後快走30分鐘，維持微喘但仍能說話的狀態，喚醒血管，促進循環。

●每小時起身2分鐘，到茶水間倒水，或是走廊走一圈，打破久坐停滯，活絡血流。

●每週2次肌力15分鐘，可以進行深蹲＋推牆，或是啞鈴划船，鍛鍊心臟，讓它更有效率。

●每週1次輕間歇，30秒快走、90秒慢走×6組，提升心肺適應力。

●上班期間多走樓梯1-2層，增加日常活動量。

●睡前伸展、慢呼吸5分鐘，可以幫助心跳回穩，提升睡眠品質。

●每週量血壓2次、記錄休息心跳，追蹤趨勢，掌握健康進展。

