高血脂降脂2迷思 擅自停藥增加風險

▲膽固醇正常了，必須由醫師依照整體心血管風險評估，切勿自行停藥；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／郭志東

「醫師，這個藥要吃一輩子嗎？」「膽固醇降下來了，能不能先停藥？」這些幾乎是每一位高血脂患者在門診一定會問的問題。事實上，高血脂藥物的重點不只在「吃不吃」，更在於「怎麼吃、何時該注意」。

高血脂本身不會痛、不會喘，卻會在不知不覺中造成血管內壁堆積斑塊，增加心肌梗塞與中風的風險。對於已經有心血管疾病、糖尿病，或風險評估屬於中高風險的族群，單靠飲食與運動往往不足，藥物治療能明確降低未來重大心血管事件的發生率。

請繼續往下閱讀...

目前最常見的是他汀類（Statin）藥物，能有效降低LDL（壞膽固醇），也是實證最完整的一類藥物。部分病人可能會合併使用其他降脂藥物，以達到治療目標。

藥物重「控制」非「治癒」

●迷思1：膽固醇正常了，可以停藥嗎？

許多病人在數值改善後自行停藥，卻在數月後發現膽固醇再度上升。這是因為藥物並非「治癒」，而是「控制」。是否能減量或停藥，必須由醫師依照整體心血管風險評估，並非只看一次抽血結果。

●迷思2：吃藥會傷肝、傷肌肉？

他汀類藥物確實可能造成肝指數或肌肉酵素上升，但發生率並不高，多數屬於輕微且可逆。臨床上會在治療初期與追蹤時定期抽血監測。若出現不明原因的肌肉痠痛、無力或深色尿液，才需要立即回診評估。

服藥期間避免自行停藥或間斷服用，依醫囑定期抽血，確認療效與安全性；避免自行加保健品：部分紅麴、保健食品可能與藥物作用重疊，反而增加副作用風險。

正確用藥須由醫師評估

服用高血脂藥物的目的，不只是讓數字好看，而是降低未來心臟病與中風的風險。正確用藥、定期追蹤，加上生活型態調整，才能讓治療真正發揮長期保護效果。若對藥物有疑慮，與其自行停藥，不如回診與醫師討論，找出最適合自己的治療策略。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法