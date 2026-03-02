自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

高血脂降脂2迷思 擅自停藥增加風險

2026/03/02 05:30
高血脂降脂2迷思 擅自停藥增加風險

▲膽固醇正常了，必須由醫師依照整體心血管風險評估，切勿自行停藥；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／郭志東

「醫師，這個藥要吃一輩子嗎？」「膽固醇降下來了，能不能先停藥？」這些幾乎是每一位高血脂患者在門診一定會問的問題。事實上，高血脂藥物的重點不只在「吃不吃」，更在於「怎麼吃、何時該注意」。

高血脂本身不會痛、不會喘，卻會在不知不覺中造成血管內壁堆積斑塊，增加心肌梗塞與中風的風險。對於已經有心血管疾病、糖尿病，或風險評估屬於中高風險的族群，單靠飲食與運動往往不足，藥物治療能明確降低未來重大心血管事件的發生率。

目前最常見的是他汀類（Statin）藥物，能有效降低LDL（壞膽固醇），也是實證最完整的一類藥物。部分病人可能會合併使用其他降脂藥物，以達到治療目標。

藥物重「控制」非「治癒」

●迷思1：膽固醇正常了，可以停藥嗎？

許多病人在數值改善後自行停藥，卻在數月後發現膽固醇再度上升。這是因為藥物並非「治癒」，而是「控制」。是否能減量或停藥，必須由醫師依照整體心血管風險評估，並非只看一次抽血結果。

●迷思2：吃藥會傷肝、傷肌肉？

他汀類藥物確實可能造成肝指數或肌肉酵素上升，但發生率並不高，多數屬於輕微且可逆。臨床上會在治療初期與追蹤時定期抽血監測。若出現不明原因的肌肉痠痛、無力或深色尿液，才需要立即回診評估。

服藥期間避免自行停藥或間斷服用，依醫囑定期抽血，確認療效與安全性；避免自行加保健品：部分紅麴、保健食品可能與藥物作用重疊，反而增加副作用風險。

正確用藥須由醫師評估

服用高血脂藥物的目的，不只是讓數字好看，而是降低未來心臟病與中風的風險。正確用藥、定期追蹤，加上生活型態調整，才能讓治療真正發揮長期保護效果。若對藥物有疑慮，與其自行停藥，不如回診與醫師討論，找出最適合自己的治療策略。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中