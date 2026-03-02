自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

過年紅包投資健康 4類疫苗加值免疫力

2026/03/02 05:30
過年紅包投資健康 4類疫苗加值免疫力

▲接種合適的疫苗是很實際的健康投資選項。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

過年紅包投資健康 4類疫苗加值免疫力

▲呼吸道病毒有許多種，目前已經有分別針對流感病毒、新冠病毒與呼吸道融合病毒的疫苗，加強自身保護力。（照片提供／余宜叡）

年前，不少上班族已領到年終獎金，長輩收到兒孫的孝親費，或是壓歲錢，相較於一次性的吃喝或消費，將部分金錢用在「補強免疫力」，透過接種合適的疫苗，反而是能陪伴最久、也最實際的健康投資。

過年紅包投資健康 4類疫苗加值免疫力

▲常見成人自費疫苗。（製表：余宜叡）

替未來醫療風險存保障

過年紅包投資健康 4類疫苗加值免疫力

▲接種疫苗可以補強免疫力。（照片提供／余宜叡）

隨著年齡增長，或曾有慢性病、重大疾病治療史，人體免疫系統功能會逐漸下降，即使飲食控制、規律運動，也難以完全彌補免疫落差。臨床觀察，不少民眾在做成人健檢或陪同家人回診時，開始主動詢問：「除了公費疫苗，還有沒有更進一步的保護方式？」

疫苗正是目前最具實證基礎的「免疫力加值工具」。在公費流感、新冠與肺炎鏈球菌疫苗之外，臨床上也常視年齡、健康狀況與生活風險，建議評估以下幾類自費疫苗。

●帶狀疱疹疫苗：帶狀疱疹好發於50歲以上成人，不少人誤以為「得過一次就不會再發」，事實上仍有復發風險，且神經痛可能持續數月甚至數年。對於曾罹患帶狀疱疹、免疫力較弱或壓力大的族群，接種疫苗可大幅降低發病與後遺症風險，部分縣市也提供補助。

●RSV疫苗：呼吸道融合病毒（RSV）並非兒童專屬，60歲以上成人或18歲以上具高風險因子的族群，一旦感染，可能引發肺炎、住院甚至死亡。RSV目前沒有特效藥，且與流感、新冠病毒不同，無法用其他疫苗取代，近年已成為高齡醫療的重要防線。

●新型20價、21價肺炎鏈球菌疫苗：一次補齊更安心。

肺炎鏈球菌是造成肺炎、敗血症與腦膜炎的重要病原。若預算有限，可選擇13或15價疫苗；若希望涵蓋型別更完整，則可直接選擇20價或21價結合型疫苗。即使過去已接種舊型疫苗，也可與醫師討論是否升級補打。

●百日咳三合一疫苗（Tdap）：百日咳、破傷風與白喉並非只發生在孩童身上。長期未補打疫苗的成人，或家中有嬰幼兒、孕婦與免疫力較弱者，接種Tdap疫苗不僅是保護自己，也能降低將病原帶回家的風險。

年終獎金、孝親費或壓歲錢，其實不必全用於短期消費，將其中一部分轉化為「免疫力紅包」，為自己或家人補上疫苗防線，等於替未來的醫療風險先存一筆保障。

與其等到生病才花大錢治療，不如趁健康時，把紅包用在最值得、也最耐用的地方。

（作者為員榮醫院穩糖減重暨偏頭痛門診醫師）

