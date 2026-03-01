健康網》日本熱銷「護蛋神器」 醫揭睪丸最怕這件事

日本推出一款商品「護蛋守」（たまも～る）保護男性「蛋蛋」在泡三溫暖、烤箱時可以保護睪丸。顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜表示，睪丸正常溫度約35度，長時間處在太高溫度，確實都成「懶蟲」。（圖擷取自@supersento_com社群平台「X」）

〔健康頻道／綜合報導〕日本推出一款商品「護蛋守」（たまも～る）保護男性「蛋蛋」在泡三溫暖、烤箱時可以保護睪丸，免於暴露在高溫環境下，影響精子生長。顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜表示，睪丸正常溫度約35度，比人體低2度左右，因為若長期處於高溫狀態，容易影響到精蟲的生長及活動力。

顧芳瑜在臉書專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發文分享，睪丸功能是為了為散熱，有時會摸到另一半的睪丸覺得涼涼的，別誤會是生病了，那是睪丸的使命，為避免睪丸溫度太高，導致精子活動力下降，變成「懶蟲」。

請繼續往下閱讀...

三溫暖（桑拿）依種類溫度不同：乾式烤箱約70-100°C，低濕度促進排汗；蒸氣室約40-50°C，高濕度保濕；冷水池約10-15°C。單次建議時間為10-15分鐘，冷熱交替可促進循環。新手應減少時間，避免在極高溫下超過15分鐘，注意補充水分與自身耐受度。

「護蛋守」官網中提到，「護蛋守」開發者小齊平義彥是位非常喜歡三溫暖的人，他知道睪丸暴露在高溫環境下，可能會影響精子生長，但他不願放棄三溫暖，就此投入研究，雖然「護蛋守」不能保證完全解決高溫對精子的影響，但他開發這項產品的目的，是希望人們正視溫度對精子的影響，及好好享受三溫暖。

不過，「護蛋守」只有1種尺寸，材質是矽膠，目前有8種顏色可以選擇，日本亞馬遜（Amazon）購物網成為搶手商品。

顧芳瑜指出，男性保持下體通風就變得非常重要。需避免長期穿著太緊的褲子、內褲，不僅是泡溫泉會使陰囊局部散熱不良及升溫，連久坐也不宜。他建議，男性一定要定期「自摸」2步驟檢測，若有感覺到一絲異常，需盡快就診，避免耽誤治療的最佳時機。

●檢查大小：正常男性蛋蛋約為1顆雞蛋，等同手比OK的大小。

●檢查觸感：摸起來應該要是飽滿且有彈性，如果摸起來像石頭或太軟的，可能有病變。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法