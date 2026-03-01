自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》日本熱銷「護蛋神器」 醫揭睪丸最怕這件事

2026/03/01 23:57

日本推出一款商品「護蛋守」（たまも～る）保護男性「蛋蛋」在泡三溫暖、烤箱時可以保護睪丸。顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜表示，睪丸正常溫度約35度，長時間處在太高溫度，確實都成「懶蟲」。（圖擷取自@supersento_com社群平台「X」）

日本推出一款商品「護蛋守」（たまも～る）保護男性「蛋蛋」在泡三溫暖、烤箱時可以保護睪丸。顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜表示，睪丸正常溫度約35度，長時間處在太高溫度，確實都成「懶蟲」。（圖擷取自@supersento_com社群平台「X」）

〔健康頻道／綜合報導〕日本推出一款商品「護蛋守」（たまも～る）保護男性「蛋蛋」在泡三溫暖、烤箱時可以保護睪丸，免於暴露在高溫環境下，影響精子生長。顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜表示，睪丸正常溫度約35度，比人體低2度左右，因為若長期處於高溫狀態，容易影響到精蟲的生長及活動力。

顧芳瑜在臉書專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發文分享，睪丸功能是為了為散熱，有時會摸到另一半的睪丸覺得涼涼的，別誤會是生病了，那是睪丸的使命，為避免睪丸溫度太高，導致精子活動力下降，變成「懶蟲」。

三溫暖（桑拿）依種類溫度不同：乾式烤箱約70-100°C，低濕度促進排汗；蒸氣室約40-50°C，高濕度保濕；冷水池約10-15°C。單次建議時間為10-15分鐘，冷熱交替可促進循環。新手應減少時間，避免在極高溫下超過15分鐘，注意補充水分與自身耐受度。

「護蛋守」官網中提到，「護蛋守」開發者小齊平義彥是位非常喜歡三溫暖的人，他知道睪丸暴露在高溫環境下，可能會影響精子生長，但他不願放棄三溫暖，就此投入研究，雖然「護蛋守」不能保證完全解決高溫對精子的影響，但他開發這項產品的目的，是希望人們正視溫度對精子的影響，及好好享受三溫暖。

不過，「護蛋守」只有1種尺寸，材質是矽膠，目前有8種顏色可以選擇，日本亞馬遜（Amazon）購物網成為搶手商品。

顧芳瑜指出，男性保持下體通風就變得非常重要。需避免長期穿著太緊的褲子、內褲，不僅是泡溫泉會使陰囊局部散熱不良及升溫，連久坐也不宜。他建議，男性一定要定期「自摸」2步驟檢測，若有感覺到一絲異常，需盡快就診，避免耽誤治療的最佳時機。

●檢查大小：正常男性蛋蛋約為1顆雞蛋，等同手比OK的大小。

●檢查觸感：摸起來應該要是飽滿且有彈性，如果摸起來像石頭或太軟的，可能有病變。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中