健康網》韓「情歌女王」整鼻後悔 醫揭「7種鼻型」常見困擾

南韓「情歌女王」白智榮在YT頻道上自曝鼻子整形無數次，已出現副作用，鼻頭部分往內縮，鼻孔形狀也變了。澄清醫院中港分院醫師賴俊毓指出，鼻整形是一項專業度高、細節要求嚴格的手術，需審慎決定。（取自YT）

〔健康頻道／綜合報導〕南韓「情歌女王」白智榮（曾譯為白智英）經典名作不勝枚舉，她的嗓音沙啞而聞名，是電視劇原聲帶女王，但她卻對自己的鼻子不滿意，動了大大小小醫美手術，造成副作用，鼻子一直往內縮。她坦言若時光倒流，不會去整形。澄清醫院中港分院醫師賴俊毓指出，鼻整形是一項專業度高、細節要求嚴格的手術，需慎選團隊。

根據澄清醫院中港分院衛教資料指出，人的五官當中，鼻子不只是負責呼吸的工具，更是整張臉的視覺焦點。鼻子位於臉部正中央，也是立體度最高的區域。

白智榮日前在YouTube頻道上自曝已經過無數次修整過鼻子，從20歲出道開始就開始整形，眼、鼻都動過刀，但現在她都後悔了，指稱過去的臉雖沒有雙眼皮、鼻子偏小、臉型圓圓卻是現在流行的長相。尤其是現在鼻子副作用一直出現，更令她懊惱。

賴俊毓指出，鼻整形是人生重要的決定之一，從了解知識、建立審美、面診評估，到術後照顧，事前準備越完善，越能和醫師一起打造出最適合你的理想鼻型。而好看的鼻子不一定高挺，但一定要和臉型比例協調。一般來說，隆鼻手術特別適合改善朝天鼻、短鼻、蒜頭鼻，或是曾做過失敗隆鼻，需再次修整的二度隆鼻者。

賴俊毓表示，最常見7種令人困擾鼻型：

蒜頭鼻。（取自澄清醫院中港分院官網）

1.蒜頭鼻

鼻頭圓大、線條模糊，從正面看顯得臉笨重。可透過修整鼻頭軟骨，打造更俐落、立體的鼻尖。

蓮霧鼻。（取自澄清醫院中港分院官網）

2.蓮霧鼻

鼻翼過寬、鼻孔外露，整體外型像倒蓮霧，讓人感覺粗獷。改善方式包含鼻翼縮小與鼻頭重塑，提升五官精緻感。

朝天鼻。（取自澄清醫院中港分院官網）

3.朝天鼻

鼻孔上翻明顯，鼻尖過短，容易給人呆萌或發育不完全的印象。透過延長鼻中隔與鼻尖重建，修出自然角度。

鷹勾鼻。（取自澄清醫院中港分院官網）

4.鷹勾鼻

鼻樑呈現下彎弧度，像鳥喙般突出，易給人嚴肅距離感。整形會削除凸點並調整比例，讓鼻型更柔和。

馬鞍鼻。（取自澄清醫院中港分院官網）

5.馬鞍鼻

鼻樑塌陷，外型像馬鞍，多因鼻骨發育不足或外傷導致。可透過植入物或軟骨重建，改善塌陷問題。

駝峰鼻。（取自澄清醫院中港分院官網）

6.駝峰鼻

鼻樑中段隆起，讓鼻線不順、略顯強勢。可將凸起部位磨除，重塑流暢線條，讓側臉更自然。

歪鼻。（取自澄清醫院中港分院官網）

7.歪鼻

鼻子偏斜、鼻樑歪斜，除影響外觀，也可能造成鼻塞。整形時會同時矯正外型與呼吸功能。

不過，賴俊毓表示，醫療團隊在進行鼻整形前，會綜合以下5大因素，決定整鼻方向：

●身體狀況：醫師會詢問是否有慢性病（如糖尿病、凝血異常）、用藥狀況、過敏體質等。若有抽菸喝酒習慣，也可能影響傷口癒合。女性如懷孕或哺乳，也會建議延後手術。

●組織條件：每人鼻型基礎不同，包括皮膚厚度、鼻骨寬度、軟骨支撐力等。皮膚太薄若選擇過硬或過高的植入物，術後可能出現透光或變形，須依個人條件客製設計。

●曾做過手術/微整：曾施打玻尿酸、埋線或接受隆鼻手術者，鼻部結構可能已有變化。需特別評估是否有疤痕、纖維化、感染風險等，有些重修案例甚至須移除舊材料，重建支撐結構。

●隆鼻材料選擇：常見材料包括矽膠、Gore-Tex、卡麥拉、自體軟骨等。不同材料有不同特性與適應症，醫師會依照條件與美感需求進行搭配選擇。

●合理期待：醫師會確認你對理想鼻型的期待是否符合實際條件，避免術後落差造成心理壓力。

