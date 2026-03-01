膠原蛋白能抗老？ 研究：只能做到這一步

最新大型研究證實，服用膠原蛋白能提升肌膚保濕度與緩解關節痛，但無法阻止皺紋生成。情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每天服用膠原蛋白補充劑是否真具抗老效果？一項涵蓋近8000人的最新科學回顧給出解答：膠原蛋白確實能提升皮膚保濕度與彈性，但無法阻止皺紋生成。這份來自英國學界的研究指出，市面上宣稱具備抗老效益的試驗中，有部分實際上受到了產業資金的影響。

據英國廣播公司（BBC）報導，安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）的研究團隊在未接受業界贊助的情況下，獨立統整了全球113項臨床試驗的數據。研究人員指出，過去許多針對膠原蛋白補充劑的研究是由保健食品產業資助，相關宣稱曾引發質疑。因此，這項大型回顧旨在客觀檢視膠原蛋白在人體上的實際作用。

這份回顧評估顯示，膠原蛋白無法撫平歲月留下的皺紋，但長期穩定服用仍有其益處。研究發現，膠原蛋白能提升皮膚的彈性與水分，這與較年輕的外觀相關；同時，它也能減緩骨關節炎帶來的關節疼痛與僵硬感。

人體製造膠原蛋白的速度會隨年齡增長、抽菸與陽光曝曬而減緩。研究特別提到，女性在更年期停經後，皮膚流失的膠原蛋白比例高達三分之一，這被認為與中年後膚況改變有關。

輔助日常保養 透過天然飲食促進生成

負責這項研究的史密斯教授（Prof Lee Smith）表示，膠原蛋白並非治百病的特效藥，但將其視為老化肌膚的整體保養手段具備一定科學依據。民眾除了購買市售補充劑，也能透過日常飲食來幫助體內合成膠原蛋白。

專家建議，攝取富含維生素C的柑橘類、莓果與深綠色蔬菜，或是從肉類、家禽、起司、堅果與全穀物中補充鋅，都有助於體內產生膠原蛋白。素食者也可藉由豆類與扁豆等植物性蛋白質獲取所需的胺基酸。英國皮膚科醫學會對此研究表示肯定，並建議未來需進行更多嚴謹的皮膚學臨床試驗以進一步驗證。

