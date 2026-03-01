自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

膠原蛋白能抗老？ 研究：只能做到這一步

2026/03/01 15:41

最新大型研究證實，服用膠原蛋白能提升肌膚保濕度與緩解關節痛，但無法阻止皺紋生成。情境照。（圖取自freepik）

最新大型研究證實，服用膠原蛋白能提升肌膚保濕度與緩解關節痛，但無法阻止皺紋生成。情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每天服用膠原蛋白補充劑是否真具抗老效果？一項涵蓋近8000人的最新科學回顧給出解答：膠原蛋白確實能提升皮膚保濕度與彈性，但無法阻止皺紋生成。這份來自英國學界的研究指出，市面上宣稱具備抗老效益的試驗中，有部分實際上受到了產業資金的影響。

據英國廣播公司（BBC）報導，安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）的研究團隊在未接受業界贊助的情況下，獨立統整了全球113項臨床試驗的數據。研究人員指出，過去許多針對膠原蛋白補充劑的研究是由保健食品產業資助，相關宣稱曾引發質疑。因此，這項大型回顧旨在客觀檢視膠原蛋白在人體上的實際作用。

這份回顧評估顯示，膠原蛋白無法撫平歲月留下的皺紋，但長期穩定服用仍有其益處。研究發現，膠原蛋白能提升皮膚的彈性與水分，這與較年輕的外觀相關；同時，它也能減緩骨關節炎帶來的關節疼痛與僵硬感。

人體製造膠原蛋白的速度會隨年齡增長、抽菸與陽光曝曬而減緩。研究特別提到，女性在更年期停經後，皮膚流失的膠原蛋白比例高達三分之一，這被認為與中年後膚況改變有關。

輔助日常保養 透過天然飲食促進生成

負責這項研究的史密斯教授（Prof Lee Smith）表示，膠原蛋白並非治百病的特效藥，但將其視為老化肌膚的整體保養手段具備一定科學依據。民眾除了購買市售補充劑，也能透過日常飲食來幫助體內合成膠原蛋白。

專家建議，攝取富含維生素C的柑橘類、莓果與深綠色蔬菜，或是從肉類、家禽、起司、堅果與全穀物中補充鋅，都有助於體內產生膠原蛋白。素食者也可藉由豆類與扁豆等植物性蛋白質獲取所需的胺基酸。英國皮膚科醫學會對此研究表示肯定，並建議未來需進行更多嚴謹的皮膚學臨床試驗以進一步驗證。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中