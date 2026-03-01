自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》阿諾曝曾騎車後雙腳發麻、發燙 醫揭橫紋肌溶解症5大高危族群

2026/03/01 15:31

阿諾分享自己差點得了橫紋肌溶解症。西園醫院家醫科醫師林智文指出，未做好熱身，或平常沒有鍛鍊、忽然一次接受高強度並超過自己耐受程度的運動，容易上身。（資料照）

阿諾分享自己差點得了橫紋肌溶解症。西園醫院家醫科醫師林智文指出，未做好熱身，或平常沒有鍛鍊、忽然一次接受高強度並超過自己耐受程度的運動，容易上身。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕本土女星阿諾透露，曾有一次出外景，身體一直不太對勁，不僅雙腿發熱，還狂冒冷汗、發抖，隔天就醫後，醫師說出病症：「橫紋肌溶解！」，她聽到這5個字，簡直嚇壞了。西園醫院家醫科醫師林智文指出，未做好熱身，或平常沒有鍛鍊、忽然一次接受高強度並超過自己耐受程度的運動，容易上身。

阿諾回憶，當時配合節目的需要，騎一圈自行車，確實有騎得非常賣力，但到了晚上兩條腿一直發熱，洗過澡後也沒有舒緩，還愈來愈紅、熱，睡到半夜起身上廁所，腳已完全無力，感覺雙腿一直發麻、發燙，直到撐到天亮去就醫，沒想到差一點點就得了橫紋肌溶解症。

根據西園醫院衛教資料指出，林智文表示，橫紋肌溶解症並非單因運動才會發生，在潮濕悶熱環境下長期進行勞力密集工作、未補充足夠水分，就容易發生這樣的情形。其症狀與延遲性肌肉痠痛或泌尿道疾病有部分類似，容易被忽略。若發生橫紋肌溶解症，輕則補充水分、多休息；重則需要住院觀察，更甚者會有急性腎衰竭及生命危險，不可不慎！

他指出，骨骼肌（橫紋肌）細胞受到各種原因的傷害，導致細胞被破壞，釋出肌球蛋白與電解質等物質進入血液循環，而對各器官系統（尤其是腎臟）造成傷害。除了過度運動外，感染、外傷與壓砸傷、肌肉血管阻塞、電擊傷害、藥物與毒素、酗酒、電解質失衡、遺傳基因異常、自體免疫疾病等，都有可能造成橫紋肌溶解。

病患症狀以肌肉疼痛、無力、深色尿三者為主要表現，但也有患者無上述症狀。疼痛程度因人而異，在近端肌群（如大腿、肩、下背、小腿）表現明顯。其他全身性的表現則可能有發燒、倦怠、噁心、嘔吐、腹痛、意識狀態改變等。

林智文指出，運動引發的橫紋肌溶解症可看到肌肉腫脹、壓痛，少數患者甚至有組織缺血性受傷的皮膚顏色變化（如水泡脫色）。透過實驗室檢驗，則可看到肌酸激酶上升，通常至少超過5倍正常值上限。尿液檢查可發現外觀上呈現紅棕色（茶色尿或可樂色尿），尿液試紙潛血反應呈陽性（3+到4+），但顯微鏡檢查卻發現幾乎沒有紅血球，而是看到肌球蛋白柱，因為潛血反應的來源是肌肉細胞受傷導致肌球蛋白釋出並過濾到尿液中。其他的檢驗發現，包含高血鉀、高血磷、高尿酸血症、低血鈣等。

一旦確定是橫紋肌溶解症，醫師要及早辨識出病患是否需立即住院接受治療，並維持體液與電解質的平衡。在急性期，為了預防急性腎衰竭，通常須給予大量的生理食鹽水靜脈輸液，同時監控每小時的尿量、矯正電解質的異常，若有危險徵兆，需盡速轉介血液透析治療。

預防運動造成橫紋肌溶解症，就應避免在空腹時運動或暖身，並避免在潮濕悶熱的環境下進行，運動中多喝水並補充電解質、穿著寬鬆的運動服裝、勿做超出自身負荷過多的運動。運動前應審慎評估，針對可能造成的運動傷害有更多認識，了解自身狀況並提高警覺，就能達到早期診斷治療、預防併發症的目標。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中