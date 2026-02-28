日本小猴「Punch」戳中全球網友心 專家：缺愛的人也能重新被接住

日本小獼猴「Punch君」緊抱紅毛猩猩玩偶學習融入群體，畫面既可愛又令人心疼，掀起全球網友為牠加油。（翻攝自X）

〔記者邱芷柔／台北報導〕日本千葉市川動植物園的小獼猴「Punch君」，出生後遭母親棄養，由飼育員接手照顧，牠總是緊抓紅毛猩猩玩偶撒嬌、抱著不放，並學習融入群體，畫面可愛又讓人心疼，戳中全球網友的心，紛紛為Punch加油。專家指出，這是典型的依附需求，當主要照顧者缺席，個體仍會尋找替代對象建立安全感，而這樣的依附其實可以重新建立，未必一定來自親生父母，只要有穩定、願意付出的照顧者，就能逐步形成新的安全感來源。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰今（28日）分享，心理學會從「依附關係」來理解這個現象，靈長類動物在成長初期，最重要的依附對象通常是母親或主要照顧者，當這個依附關係缺席時，就會尋找替代，在這起案例中，飼育員提供布偶，某種程度上就是在幫助小猴子「重建依附關係」，對牠的成長是正向的支持。

請繼續往下閱讀...

而人們之所以如此投入這隻小猴子的故事，藍挹丰認為，並不意外，這背後其實帶有情感投射，「我們會把自己從小被好好照顧的經驗，投射到牠身上」，也會喚起那種被呵護、被接住的記憶，因此產生共鳴與關注。

而這種依附不只存在於生命早期，藍挹丰說，人類其實也會把情感寄託在物品上，像是小被被、小枕頭，甚至是特定氣味與觸感，這些都是安全感的來源，只要沒有影響發展，並不需要刻意戒除，很多大人其實也都有類似的依附物，這是很正常的心理現象。

不過，比起物品，更關鍵的仍是「人與人之間的連結」。藍挹丰提醒，社會大眾在這類「可愛療癒」的內容中，某種程度是在被提醒過去那些溫暖的經驗，也是一種「照顧自己」的心理歷程，但若能在現實生活中建立真實的情感支持，對心理健康的幫助會更大。

她進一步指出，對於那些在成長過程中缺乏家庭支持、甚至經歷創傷的孩子來說，「沒有被好好照顧，確實是遺憾，但不是終點」。依附關係是可以被重新建立的，未必一定是親生父母，只要在生命中出現穩定、願意付出的照顧者，就能逐步形成新的安全感來源。

「我們看到有些孩子，雖然沒有家庭的溫暖，但如果能感受到社會其他人給他的溫暖，他還是可以好好長大、融入社會。」因此她也呼籲，每個人其實都可以成為他人很好的「依附對象」，在對方需要的時候，給予一點穩定與陪伴，就像Punch手中緊握的絨毛娃娃一樣，如果能感受到社會上其他人所給的溫暖，就能好好的長大、好好的融入社會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法