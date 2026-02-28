自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

日本小猴「Punch」戳中全球網友心 專家：缺愛的人也能重新被接住

2026/02/28 11:53

日本小獼猴「Punch君」緊抱紅毛猩猩玩偶學習融入群體，畫面既可愛又令人心疼，掀起全球網友為牠加油。（翻攝自X）

日本小獼猴「Punch君」緊抱紅毛猩猩玩偶學習融入群體，畫面既可愛又令人心疼，掀起全球網友為牠加油。（翻攝自X）

〔記者邱芷柔／台北報導〕日本千葉市川動植物園的小獼猴「Punch君」，出生後遭母親棄養，由飼育員接手照顧，牠總是緊抓紅毛猩猩玩偶撒嬌、抱著不放，並學習融入群體，畫面可愛又讓人心疼，戳中全球網友的心，紛紛為Punch加油。專家指出，這是典型的依附需求，當主要照顧者缺席，個體仍會尋找替代對象建立安全感，而這樣的依附其實可以重新建立，未必一定來自親生父母，只要有穩定、願意付出的照顧者，就能逐步形成新的安全感來源。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰今（28日）分享，心理學會從「依附關係」來理解這個現象，靈長類動物在成長初期，最重要的依附對象通常是母親或主要照顧者，當這個依附關係缺席時，就會尋找替代，在這起案例中，飼育員提供布偶，某種程度上就是在幫助小猴子「重建依附關係」，對牠的成長是正向的支持。

而人們之所以如此投入這隻小猴子的故事，藍挹丰認為，並不意外，這背後其實帶有情感投射，「我們會把自己從小被好好照顧的經驗，投射到牠身上」，也會喚起那種被呵護、被接住的記憶，因此產生共鳴與關注。

而這種依附不只存在於生命早期，藍挹丰說，人類其實也會把情感寄託在物品上，像是小被被、小枕頭，甚至是特定氣味與觸感，這些都是安全感的來源，只要沒有影響發展，並不需要刻意戒除，很多大人其實也都有類似的依附物，這是很正常的心理現象。

不過，比起物品，更關鍵的仍是「人與人之間的連結」。藍挹丰提醒，社會大眾在這類「可愛療癒」的內容中，某種程度是在被提醒過去那些溫暖的經驗，也是一種「照顧自己」的心理歷程，但若能在現實生活中建立真實的情感支持，對心理健康的幫助會更大。

她進一步指出，對於那些在成長過程中缺乏家庭支持、甚至經歷創傷的孩子來說，「沒有被好好照顧，確實是遺憾，但不是終點」。依附關係是可以被重新建立的，未必一定是親生父母，只要在生命中出現穩定、願意付出的照顧者，就能逐步形成新的安全感來源。

「我們看到有些孩子，雖然沒有家庭的溫暖，但如果能感受到社會其他人給他的溫暖，他還是可以好好長大、融入社會。」因此她也呼籲，每個人其實都可以成為他人很好的「依附對象」，在對方需要的時候，給予一點穩定與陪伴，就像Punch手中緊握的絨毛娃娃一樣，如果能感受到社會上其他人所給的溫暖，就能好好的長大、好好的融入社會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中