自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》吃很少卻水腫 營養師建議3步驟減鈉

2026/02/28 11:41

很多人過年後都有這種感覺：明明沒有吃很多，卻臉腫、手腫、一直口渴。營養師認為，這代表短時間內，鈉攝取過多。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

很多人過年後都有這種感覺：明明沒有吃很多，卻臉腫、手腫、一直口渴。營養師認為，這代表短時間內，鈉攝取過多。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕雖開工已經接近一週，不少人正在還春節期間大吃大喝留下的健康負債。宸昕營養諮詢中心執行長暨總營養師羅晞蕾表示，很多人過年後都有這種感覺：明明沒有吃很多，卻臉腫、手腫、一直口渴，甚至覺得身體「卡卡的」。這往往不是油脂的問題，而是短時間內鈉攝取量過高。

羅晞蕾在臉書粉專「晞蕾營養師的耕耘時光」分享，根據衛福部建議，成人每日鈉攝取量應低於2400mg（約等於6克鹽巴）。但年節常見的滷肉、臘肉、香腸、燉湯、火鍋湯底，再加上醬油與沾醬，一餐可能就已經破表。

為什麼鈉高，身體一定會有感？當血液中的鈉濃度上升，身體會啟動調節機制，透過保留水分來稀釋鈉的濃度。於是出現水腫、一直口渴，甚至有些人血壓偏高的狀況。

為什麼「少吃油」不一定能改善？羅晞蕾說明，油脂本身不會造成水分滯留，真正影響水腫與口渴的，往往是鈉對體液與血容量的調節作用。

羅晞蕾建議：過年期間，其實不用急著清腸或補救；可以先做這3件事：

●多喝水，幫助腎臟排出多餘的鈉。

●補鉀（蔬菜、水果、雜糧），有助於鈉鉀平衡。

●減少沾醬、湯品，減少主要鈉來源的攝取。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中