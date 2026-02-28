健康網》吃很少卻水腫 營養師建議3步驟減鈉

很多人過年後都有這種感覺：明明沒有吃很多，卻臉腫、手腫、一直口渴。營養師認為，這代表短時間內，鈉攝取過多。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕雖開工已經接近一週，不少人正在還春節期間大吃大喝留下的健康負債。宸昕營養諮詢中心執行長暨總營養師羅晞蕾表示，很多人過年後都有這種感覺：明明沒有吃很多，卻臉腫、手腫、一直口渴，甚至覺得身體「卡卡的」。這往往不是油脂的問題，而是短時間內鈉攝取量過高。

羅晞蕾在臉書粉專「晞蕾營養師的耕耘時光」分享，根據衛福部建議，成人每日鈉攝取量應低於2400mg（約等於6克鹽巴）。但年節常見的滷肉、臘肉、香腸、燉湯、火鍋湯底，再加上醬油與沾醬，一餐可能就已經破表。

為什麼鈉高，身體一定會有感？當血液中的鈉濃度上升，身體會啟動調節機制，透過保留水分來稀釋鈉的濃度。於是出現水腫、一直口渴，甚至有些人血壓偏高的狀況。

為什麼「少吃油」不一定能改善？羅晞蕾說明，油脂本身不會造成水分滯留，真正影響水腫與口渴的，往往是鈉對體液與血容量的調節作用。

羅晞蕾建議：過年期間，其實不用急著清腸或補救；可以先做這3件事：

●多喝水，幫助腎臟排出多餘的鈉。

●補鉀（蔬菜、水果、雜糧），有助於鈉鉀平衡。

●減少沾醬、湯品，減少主要鈉來源的攝取。

