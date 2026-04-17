奇美醫院「ESG綠色永續醫療論壇」 跨界共促台灣醫療綠色轉型

奇美醫院以「能源管理」、「溫室氣體盤查與減碳」、「儲能與創能」三大目標為核心，制定短、中、長期環境政策。（奇美醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕跨界護地球，奇美醫院舉辦「ESG綠色永續醫療論壇」，由院長林宏榮領軍，邀集包括衛生福利部、台積電十四B廠、台灣永續能源研究基金會等產官醫學研代表齊聚一堂，透過跨領域交流與實務分享，攜手推動台灣醫療體系的綠色轉型與企業永續發展。

論壇先由環境部及衛福部官員說明政府針對綠色醫療在環境面向的推動策略，以及未來將推動低碳健康體系納入重要政策；國家科學及技術委員會南部科學園區管理局局長鄭秀絨分享南科推動企業社會責任與綠色治理的策略與亮點。隨後，奇美醫院、衛生福利部雙和醫院（委託台北醫學大學興建經營）、新光吳火獅紀念醫院則聯手分享醫療體系的實踐經驗，智慧醫療成為ESG轉型關鍵。

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會中也邀請獲得國家企業環保獎最高榮譽「巨擘獎」的玉山銀行、台積電十四B廠分享經驗，透過向企業典範取經，促進不同產業間的互學共好，共創永續理念。

奇美醫院副院長鄭天浚說，院方以「能源管理」、「溫室氣體盤查與減碳」、「儲能與創能」三大目標為核心，制定短、中、長期環境政策，將龐大的醫療體系轉化為兼顧醫療品質與環境責任的低碳守護者，奇美醫院也成為全台首家榮獲國家企業環保獎「金級獎」的醫療院所。

林宏榮表示，醫療機構作為社會資源的使用者，更有責任在拯救生命的過程中，減少對環境的衝擊，透過本次「ESG綠色永續醫療論壇」，不僅看見醫療界在節能、減廢上的實質成果，也促成與金融、半導體業跨域交流的火花。

奇美醫院舉辦「ESG綠色永續醫療論壇」，邀集產官學醫研代表，跨界共促台灣醫療綠色轉型。（奇美醫院提供）

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