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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》控糖不只靠少吃 飯後做對1事血糖不再飆

2026/04/17 12:01

營養師徐慈家表示，控糖不是只有少吃，維持運動讓身體學會「好好用糖」也是穩血糖關鍵；情境照。（圖取自freepik）

營養師徐慈家表示，控糖不是只有少吃，維持運動讓身體學會「好好用糖」也是穩血糖關鍵；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一提到控制血糖，很多人第一個反應就是少吃甜食、少吃澱粉，但其實真正的關鍵，不只是少吃，還包括把血糖用掉。營養師徐慈家指出，肌肉是身體最大的血糖消耗工廠，尤其規律運動、飯後走路與有氧搭阻力訓練，都能幫助血糖更穩定，也是免費又有效的控糖藥；不過，若本身有使用降血糖藥物或胰島素，也要特別留意低血糖風險。

徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文表示，很多人控糖只想到少吃，但更關鍵的其實是把血糖用掉。簡單來說，可以想像你的血管像高速公路，血糖在上面跑，而肌肉就是最大的消耗工廠。平常血糖要進入肌肉，需要胰島素幫忙開門，但當你有胰島素阻抗時（糖尿前期或糖尿病），就像門卡住了。這時，運動就是那顆免費又有效的特效藥。

日常3招有助身體好好用糖

徐慈家說明，肌肉一收縮，會直接打開「GLUT4通道」，讓血糖不用靠胰島素，就能進入細胞被消耗。此外，國際研究也一致支持，規律運動可降低HbA1c、飯後走路10–15分鐘，能讓血糖更穩；有氧搭配阻力訓練的效果則是最好。她也建議，日常可執行以下3個簡單做法助穩糖：

1.飯後30分鐘動一動（別直接坐著滑手機）。

2.練肌肉，這等於擴建你的控糖工廠。

3.一天拆成3次運動、每次10分鐘也很有效。

使用藥物病患需注意低血糖

徐慈家也提醒，如果本身已使用降血糖藥物或胰島素，運動有可能讓血糖下降太快，

甚至出現低血糖症狀，如頭暈、心悸、冒冷汗等，建議隨身準備糖果。另外，也要避免空腹高強度運動。運動前，更安全的做法是先跟醫師討論調整策略。

徐慈家強調，控糖真的不是只有「少吃」，而是應該讓身體學會「好好用糖」。

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