健康網》不酒不肉卻有重度脂肪肝 元凶竟是天天喝果汁

營養師邱世昕指出，許多人每天喝的現榨養生果汁，在去除膳食纖維後，只剩下滿滿果糖，長期飲用，成為脂肪肝的隱形元凶；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明滴酒不沾、不吃肥肉，自認飲食清淡又養生，卻在健檢中被診斷出「重度脂肪肝」？營養師邱世昕指出，許多人每天喝的現榨養生果汁，在去除膳食纖維後，只剩下滿滿果糖，這些果糖快速進入肝臟，進一步轉化為「三酸甘油酯」（脂肪）囤積，長期下來，成為脂肪肝的隱形元凶。提醒想護肝，不僅要少油少酒，連看似健康的飲品也要當心。

邱世昕於臉書粉專發文分享，1名患者疑惑滴酒不沾，肥肉跟炸物也幾乎不碰，為了養生每天早上還會榨一大杯新鮮柳丁汁來喝，結果醫生居然說有「重度脂肪肝」，是不是生了什麼怪病？對此，他指出，這絕對是健康檢查中，最常讓人感到委屈的「養生迷思」。一般人常以為只有喝酒或吃太油才會得脂肪肝，但其實隱藏在健康表象下的最大地雷，往往是我們以為很養生的果汁。

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果汁缺乏膳食纖維

邱世昕進一步說明，水果裡的糖分叫做果糖。果糖跟一般葡萄糖不同，它進入身體後，幾乎都必須交給肝臟來處理。如果我們是吃整顆水果，裡面豐富的膳食纖維會減緩糖分的吸收。但是，當你把水果榨成果汁，纖維都已濾掉，只剩下液態果糖。這些液態果糖會像海嘯一樣瞬間湧入肝臟，肝臟處理不完，就會把它們全部轉化成「三酸甘油酯」（脂肪），直接囤積在肝臟周圍。這也是明明吃得很清淡，卻還是養出脂肪肝的原因。

2招逆轉脂肪肝

邱世昕指出，其實日常飲食只要稍微調整習慣，就能幫肝臟大掃除，逆轉脂肪肝：

●吃整顆水果，拒絕濾渣果汁：水果絕對可以吃，但請「咬著吃」。保留珍貴的果肉和膳食纖維，不僅能增加飽足感，還能讓果糖緩慢釋放，減輕肝臟的負擔。

●控制每日水果總量：不管水果多甜多健康，一天所有份量加起來，應控制在「2個拳頭大」以內。把多出來的胃部空間，留給深綠色蔬菜和優質蛋白質（像是豆腐、水煮蛋、雞肉），好讓肝臟有足夠的營養去修復。

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