自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不酒不肉卻有重度脂肪肝 元凶竟是天天喝果汁

2026/04/17 12:30

營養師邱世昕指出，許多人每天喝的現榨養生果汁，在去除膳食纖維後，只剩下滿滿果糖，長期飲用，成為脂肪肝的隱形元凶；示意圖。（圖取自freepik）

營養師邱世昕指出，許多人每天喝的現榨養生果汁，在去除膳食纖維後，只剩下滿滿果糖，長期飲用，成為脂肪肝的隱形元凶；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明滴酒不沾、不吃肥肉，自認飲食清淡又養生，卻在健檢中被診斷出「重度脂肪肝」？營養師邱世昕指出，許多人每天喝的現榨養生果汁，在去除膳食纖維後，只剩下滿滿果糖，這些果糖快速進入肝臟，進一步轉化為「三酸甘油酯」（脂肪）囤積，長期下來，成為脂肪肝的隱形元凶。提醒想護肝，不僅要少油少酒，連看似健康的飲品也要當心。

邱世昕於臉書粉專發文分享，1名患者疑惑滴酒不沾，肥肉跟炸物也幾乎不碰，為了養生每天早上還會榨一大杯新鮮柳丁汁來喝，結果醫生居然說有「重度脂肪肝」，是不是生了什麼怪病？對此，他指出，這絕對是健康檢查中，最常讓人感到委屈的「養生迷思」。一般人常以為只有喝酒或吃太油才會得脂肪肝，但其實隱藏在健康表象下的最大地雷，往往是我們以為很養生的果汁。

果汁缺乏膳食纖維

邱世昕進一步說明，水果裡的糖分叫做果糖。果糖跟一般葡萄糖不同，它進入身體後，幾乎都必須交給肝臟來處理。如果我們是吃整顆水果，裡面豐富的膳食纖維會減緩糖分的吸收。但是，當你把水果榨成果汁，纖維都已濾掉，只剩下液態果糖。這些液態果糖會像海嘯一樣瞬間湧入肝臟，肝臟處理不完，就會把它們全部轉化成「三酸甘油酯」（脂肪），直接囤積在肝臟周圍。這也是明明吃得很清淡，卻還是養出脂肪肝的原因。

2招逆轉脂肪肝

邱世昕指出，其實日常飲食只要稍微調整習慣，就能幫肝臟大掃除，逆轉脂肪肝：

吃整顆水果，拒絕濾渣果汁：水果絕對可以吃，但請「咬著吃」。保留珍貴的果肉和膳食纖維，不僅能增加飽足感，還能讓果糖緩慢釋放，減輕肝臟的負擔。

控制每日水果總量：不管水果多甜多健康，一天所有份量加起來，應控制在「2個拳頭大」以內。把多出來的胃部空間，留給深綠色蔬菜和優質蛋白質（像是豆腐、水煮蛋、雞肉），好讓肝臟有足夠的營養去修復。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中