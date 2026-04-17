健康網》跟風喝「橄欖油加檸檬汁」 醫警2族群小心胃更傷

科博特診所院長劉博仁提醒，「橄欖油加檸檬汁」的組合，成分單獨看具營養作用，但對2族群來說，卻可能引發嚴重胃酸逆流、胃痛；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近韓國演藝圈掀起一股「Olle Shot」熱潮，不少人跟風喝「特級初榨橄欖油加檸檬汁」養顏、促進排便，看似健康，卻未必人人適合。科博特診所院長劉博仁提醒，這款「油＋酸」的組合，在單獨營養上具有抗發炎、抗氧化作用，但對於2族群來說，可能引發嚴重胃酸逆流、胃痛，尤其有膽結石病史或嚴重胃病者，務必先與醫師討論，避免自行跟風飲用。

油＋酸營養好處一次看

劉博仁於臉書粉專發文表示，特級初榨橄欖油富含單元不飽和脂肪酸（Omega-9）以及橄欖多酚，對於抗發炎、保護心血管有明確幫助；鮮榨檸檬汁：提供豐富的維生素C（約30-40 mg 每 100 g）與抗氧化類黃酮。尤其當兩者結合時，油脂能幫助檸檬中微量脂溶性營養素的吸收，而檸檬的清爽感則中和了純飲油脂的膩感。不過，這種飲品並非每個人都適合。

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劉博仁說明，韓星認為，空腹飲用這種組合可能具有以下好處：

1.啟動腸道排空：油脂進入腸道後會刺激膽囊收縮，分泌膽汁，這對許多深受便秘困擾的人來說，確實能促進腸胃蠕動。

2.提升抗氧化壓力：晨起第一杯水加入維生素C與多酚，有助於清除夜間代謝產生的自由基。

3.增加飽足感：油脂能延緩胃排空速度，對於正在進行體重管理的人，能減少後續進食的慾望。

2族群飲用須謹慎

不過，劉博仁特別提醒以下2族群須謹慎飲用：

●胃食道逆流患者：高劑量的油脂會降低食道下括約肌（賁門）的壓力，導致賁門鬆開；此時若再加上高酸度的檸檬汁，不僅會直接刺激食道黏膜造成疼痛，更可能引發嚴重的胃酸逆流。

●胃炎或胃潰瘍族群：空腹飲用高度濃縮的檸檬汁，對受損的胃壁是二次傷害。臨床上常看到患者為了美容而喝，最後卻因胃痛、火燒心而來門診報到。

護胃掌握4原則

劉博仁提醒，想嘗試這款韓國流行的保養飲品，建議把握以下4原則：

1.慎選油品：選擇來源明確、深色玻璃瓶裝的「特級初榨橄欖油」（EVOO）。

2.不要過量：初期建議從5-10ml的油脂開始嘗試，觀察腸胃反應。

3.稀釋飲用：加入 200 ml 的溫水稀釋，對黏膜較為友善。

4.特殊病史諮詢：若有膽結石病史或嚴重胃病，請務必先與醫師討論。

劉博仁強調，流行趨勢往往帶有光環，但每個人的腸胃耐受度都是獨一無二的。追求美麗與健康的同時，別忘了先傾聽身體發出的訊號。

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