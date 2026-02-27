自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

醫師偷拍兒少影像 逾1TB被起訴！司法精神專家：若戀童恐難教化

2026/02/27 13:50

羅姓婦產科醫師涉持有兒少性影像遭起訴，檢方建請法院從重量刑。（資料照）

羅姓婦產科醫師涉持有兒少性影像遭起訴，檢方建請法院從重量刑。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕新北一名婦產科醫師涉嫌利用看診之便，私存未成年病患私密影像，並長期持有、交換大量兒少性影像，檢警查扣資料超過1TB，案情曝光震驚社會；檢方昨偵結依「兒童及少年性剝削防制條例」 起訴，並建請法院從重量刑。對此司法精神醫學會理事李俊宏今（27日）受訪指出，若出於營利，制度上以刑責處理為主，但若涉及戀童傾向，則教化與治療難度較高。

這名遭起訴的羅姓醫師，畢業於台大醫學系，曾於國泰醫院及台大醫院受訓，並取得英國FMF胎兒頸部透明帶認證，2019年至2023年間曾任新竹國泰醫院婦產科病房主任；檢方查出，羅在2016至2018年間在大醫院代訓期間，利用看診接觸病患機會取得並持有大量未成年病患私密影像，且早於2010年間即加入多個與「蘿莉」、「幼女」等相關的網路群組，並將影像上傳供成員瀏覽，雖部分影像未露臉、難以辨識身分，初估受害人數仍恐達上百人。

李俊宏指出，面對此類案件，首要釐清的是「為何持有」，並非所有個案都屬於戀童症。有些人可能出於營利、交換影像或參與地下社群的目的，像本案的「海量」影像，也常見於特定交換社群，甚至可能形成跨職業的地下圈子。

他進一步說明，影像內容是判斷關鍵，若多為尚未發育的兒童性影像，較可能涉及戀童傾向，若偏向青少年或屬於網路流通的商業影像，動機則可能不同，需透過電子足跡分析其下載、購買或分享行為，才能釐清全貌。

對於再犯風險，李俊宏說，若屬戀童症，性衝動可能反覆被喚起，治療還需結合壓力調適與刺激控制，整體成效有限，若生活、工作環境易接觸兒少，風險控管更困難，因此制度多採分階段介入，包括刑責、監所治療及高風險者的強制治療。若動機偏向營利，「其實沒有治療空間」，屬一般犯罪，主要以司法處罰處理。

李俊宏也提到，其實現行醫療體系設有多重防線，像是醫學生時期即有輔導評估與導師制度，訓練上採「勝任能力導向（CBME）」模式，進入臨床後，也明確規範私密檢查需有第三人在場，並強調知情同意與醫病溝通「理論上，這些機制可以大幅降低風險」但他也坦言，關鍵仍在於是否被確實執行。他也提醒民眾，面對非必要檢查應主動提問，若涉及私密部位檢查，可要求護理人員陪同，避免單獨處於一對一情境。

針對此案，衛福部醫事司副司長劉玉菁也表示，因涉及未成年，須先由保護司向司法單位確認涉案醫師身分，再由地方衛生局依「醫師法」啟動懲戒程序。她強調，將採行政、司法雙軌並行，不會等最終判決才處理，懲戒方式包含教育訓練、申誡、廢止執業執照，最重可廢止醫師證書。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中