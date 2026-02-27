醫師偷拍兒少影像 逾1TB被起訴！司法精神專家：若戀童恐難教化

羅姓婦產科醫師涉持有兒少性影像遭起訴，檢方建請法院從重量刑。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕新北一名婦產科醫師涉嫌利用看診之便，私存未成年病患私密影像，並長期持有、交換大量兒少性影像，檢警查扣資料超過1TB，案情曝光震驚社會；檢方昨偵結依「兒童及少年性剝削防制條例」 起訴，並建請法院從重量刑。對此司法精神醫學會理事李俊宏今（27日）受訪指出，若出於營利，制度上以刑責處理為主，但若涉及戀童傾向，則教化與治療難度較高。

這名遭起訴的羅姓醫師，畢業於台大醫學系，曾於國泰醫院及台大醫院受訓，並取得英國FMF胎兒頸部透明帶認證，2019年至2023年間曾任新竹國泰醫院婦產科病房主任；檢方查出，羅在2016至2018年間在大醫院代訓期間，利用看診接觸病患機會取得並持有大量未成年病患私密影像，且早於2010年間即加入多個與「蘿莉」、「幼女」等相關的網路群組，並將影像上傳供成員瀏覽，雖部分影像未露臉、難以辨識身分，初估受害人數仍恐達上百人。

請繼續往下閱讀...

李俊宏指出，面對此類案件，首要釐清的是「為何持有」，並非所有個案都屬於戀童症。有些人可能出於營利、交換影像或參與地下社群的目的，像本案的「海量」影像，也常見於特定交換社群，甚至可能形成跨職業的地下圈子。

他進一步說明，影像內容是判斷關鍵，若多為尚未發育的兒童性影像，較可能涉及戀童傾向，若偏向青少年或屬於網路流通的商業影像，動機則可能不同，需透過電子足跡分析其下載、購買或分享行為，才能釐清全貌。

對於再犯風險，李俊宏說，若屬戀童症，性衝動可能反覆被喚起，治療還需結合壓力調適與刺激控制，整體成效有限，若生活、工作環境易接觸兒少，風險控管更困難，因此制度多採分階段介入，包括刑責、監所治療及高風險者的強制治療。若動機偏向營利，「其實沒有治療空間」，屬一般犯罪，主要以司法處罰處理。

李俊宏也提到，其實現行醫療體系設有多重防線，像是醫學生時期即有輔導評估與導師制度，訓練上採「勝任能力導向（CBME）」模式，進入臨床後，也明確規範私密檢查需有第三人在場，並強調知情同意與醫病溝通「理論上，這些機制可以大幅降低風險」但他也坦言，關鍵仍在於是否被確實執行。他也提醒民眾，面對非必要檢查應主動提問，若涉及私密部位檢查，可要求護理人員陪同，避免單獨處於一對一情境。

針對此案，衛福部醫事司副司長劉玉菁也表示，因涉及未成年，須先由保護司向司法單位確認涉案醫師身分，再由地方衛生局依「醫師法」啟動懲戒程序。她強調，將採行政、司法雙軌並行，不會等最終判決才處理，懲戒方式包含教育訓練、申誡、廢止執業執照，最重可廢止醫師證書。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法