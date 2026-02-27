自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

純素更健康？研究揭大腸癌風險增 營養師：別忽略「素料」

2026/02/27 13:00

素食者應盡量吃原形食物，避免吃「素料」；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

素食者應盡量吃原形食物，避免吃「素料」；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕純素更健康？一項刊登於《英國癌症期刊》（British Journal of Cancer）的跨國大型研究，整合英國、美國、台灣與印度等地9個世代、超過180萬人資料，分析不同飲食型態與17種癌症風險的關聯。結果顯示，部分非肉類飲食與多種癌症風險降低相關，但純素者（vegan）的大腸直腸癌風險增加，引發關注。

研究將參與者依飲食習慣分為5類，包括攝取紅肉或加工肉者、僅吃禽肉者、僅吃魚者、蛋奶素者與純素者。結果發現，僅吃魚者的大腸直腸癌、乳癌與腎癌風險較低；蛋奶素者在胰臟癌、乳癌、前列腺癌、腎癌及多發性骨髓瘤風險較低。然而，蛋奶素者的食道鱗狀細胞癌風險上升，而純素者的大腸直腸癌風險呈現增加趨勢，成為研究中較受討論的發現。

針對研究結果，SMC台灣科技媒體中心邀請專家解讀。國家衛生研究院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員、營養師邱雪婷說明，這項跨國研究結果顯示，與有吃紅肉與加工肉品者相比，素食者在胰臟癌、乳癌、前列腺癌、腎癌及多發性骨髓瘤風險較低，但食道癌風險增加。

邱雪婷提到，素食者通常體重較正常、攝取纖維、維生素與植物生化素較多，有助降低部分癌症與慢性病風險；但若鈣、鋅、B12、omega-3脂肪酸攝取不足，健康效益可能受限。

邱雪婷提醒，研究限制包括部分世代缺乏基因與完整風險因子資料，以及純素組樣本相對較少，解讀結果仍需謹慎。

營養師何埻安分析，以台灣情境來看，癌症風險與素食之間並非單一因果，而是多重因素交互影響。素食者尤其純素者較容易缺乏維生素B12、Omega-3脂肪酸（DHA、EPA）、鐵、鋅與維生素D等營養素，若長期攝取不足，可能影響免疫調節與慢性發炎狀態，而慢性發炎與癌症風險具有關聯。

她也指出，台灣素食文化中常見的「素料」攝取比例偏高，例如素腸、仿肉製品等多屬加工食品，油脂與添加物較多。若長期大量攝取，未必比加工肉品更健康。關鍵不是吃不吃肉，而是吃進去的是什麼。吃素者不一定體重偏瘦，若蛋白質攝取不足、精緻澱粉比例過高，也可能出現肥胖與胰島素阻抗問題；腸道菌相改變亦可能影響大腸直腸癌風險。

何埻安建議素食者，應選擇健康油脂，避免攝取過多Omega-6脂肪酸，建議選擇橄欖油或酪梨油等較佳油脂來源；以原型食物為主，減少素料攝取，改以豆腐、豆漿、豆乾等豆製品作為主要蛋白質來源；補充關鍵營養素，例如透過適度日曬獲得維生素D；可從全穀類、糙米等食物攝取鋅與鐵，若攝取不足，可考慮營養補充品：素食者尤其純素者較易缺乏，建議評估後適度補充維生素B12。

