自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》年後甩油大作戰 花蓮3高纖蔬菜水餃正夯

2026/02/28 08:30

特色水餃很便利，農糧署特別推薦來自花蓮的龍鬚菜、紅鳳菜、金針菜等特色蔬菜，營養素滿滿。（擷取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書）

特色水餃很便利，農糧署特別推薦來自花蓮的龍鬚菜、紅鳳菜、金針菜等特色蔬菜，營養素滿滿。（擷取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在春節期間大魚大肉，少了攝取纖維，以至於排便不順。這幾天傳統市場湧進買菜人潮，尚青的蔬果最受青睞。農糧署特別推薦來自花蓮的龍鬚菜、紅鳳菜、金針菜等特色蔬菜，讓年後加菜，身體更健康。

農糧署臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，這些特色蔬菜包進水餃，可以做成家庭常備料理，以下是特色蔬菜富含的營養素：

●龍鬚菜：含有鋅、鐵、維生素及膳食纖維等豐富營養，纖維細緻，口感爽脆多汁。
零售預估：每台斤約32元。

●金針：又名萱草、忘憂草，除了作為食材外，每年夏秋之際都會在花東地區山頭綻放金黃浪漫的花海。金針菜富含蛋白質、鈣、鐵、維生素A、B1、B2等，味道清香。
零售預估：因生鮮金針因具季節性且保存不易，批發價通常較上述葉菜類高。

●紅鳳菜：呈紫紅色，口感細嫩微帶黏滑，鐵質、維生素A含量高，
香氣濃郁誘人吸引特定忠實消費者。
零售預估：每台斤約33元。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中