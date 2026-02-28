健康網》年後甩油大作戰 花蓮3高纖蔬菜水餃正夯

特色水餃很便利，農糧署特別推薦來自花蓮的龍鬚菜、紅鳳菜、金針菜等特色蔬菜，營養素滿滿。（擷取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在春節期間大魚大肉，少了攝取纖維，以至於排便不順。這幾天傳統市場湧進買菜人潮，尚青的蔬果最受青睞。農糧署特別推薦來自花蓮的龍鬚菜、紅鳳菜、金針菜等特色蔬菜，讓年後加菜，身體更健康。

農糧署臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，這些特色蔬菜包進水餃，可以做成家庭常備料理，以下是特色蔬菜富含的營養素：

●龍鬚菜：含有鋅、鐵、維生素及膳食纖維等豐富營養，纖維細緻，口感爽脆多汁。

零售預估：每台斤約32元。

●金針：又名萱草、忘憂草，除了作為食材外，每年夏秋之際都會在花東地區山頭綻放金黃浪漫的花海。金針菜富含蛋白質、鈣、鐵、維生素A、B1、B2等，味道清香。

零售預估：因生鮮金針因具季節性且保存不易，批發價通常較上述葉菜類高。

●紅鳳菜：呈紫紅色，口感細嫩微帶黏滑，鐵質、維生素A含量高，

香氣濃郁誘人吸引特定忠實消費者。

零售預估：每台斤約33元。

