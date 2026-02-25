遊歐享美食 起司、紅酒、巧克力竟成為誘發偏頭痛高風險飲食

醫師表示，起司含有Tyramine（酪胺）等成分，有相關體質者，可能引發偏頭痛發作。示意圖。（圖取自freepik）

〔記者翁聿煌／新北報導〕一名30多歲女性趁著新春年假赴歐洲自由行，除了白天暢遊歷史建築、夜晚品嚐起司拼盤與紅酒甜點美食，原本充滿期待的夢幻假期，卻在旅程第3天開始出現劇烈頭痛、伴隨噁心等症狀，她起初以為只是時差與疲勞所致，不料返台後症狀仍反覆發作，至醫院求診後才發現，竟是與旅途中連日攝取熟成與發酵食物，加上疲勞成為誘發因素。

耕莘醫院神經內科醫師李麗華表示，起司、紅酒與巧克力中含有Tyramine（酪胺）等成分，對偏頭痛體質者而言，可能影響腦部神經與血管調節機制，誘發神經血管反應，進而引發偏頭痛發作，若同時伴隨長途飛行、睡眠不足與作息改變，神經系統敏感度升高，更容易讓偏頭痛被「引爆」。

李麗華說，不少患者疑惑平時食用並無大礙，為何出國才發作，其實與當下身體狀態密切相關，當壓力與疲勞累積時，神經系統對刺激物的耐受度降低，原本可接受的食物，便可能成為誘發因素。

李麗華指出，除了避開可能的飲食誘因，營養補充也是調整體質的重要一環，偏頭痛與腦部能量代謝及神經穩定度有關，研究顯示，維生素B2（核黃素）、輔酶Q10、鎂與維生素D等營養素，與降低偏頭痛發作頻率具有相關研究支持，有助於維持神經細胞功能與能量代謝穩定。

日常飲食中可多攝取天然全穀類、小米、蕎麥、黃豆、菇類、紫菜、莢豆類、核桃、蔬菜、牛奶與藻類食物，均衡補充相關營養素，並維持規律作息與充足睡眠。

李麗華強調，偏頭痛不是忍耐就可以改善，應從生活型態、飲食內容與營養調整多方面著手，若頭痛反覆發生或影響工作與生活品質，建議儘早至神經內科接受專業評估與治療。

新店耕莘醫院神經內科醫師李麗華。（新店耕莘醫院提供）

