健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

對抗阿茲海默症秘密藏在肌肉裡？ 研究：關鍵肌動蛋白有助保護大腦

2026/02/24 12:13

研究發現，提高肌肉組織中組織蛋白酶B水平，可能有助於抵抗阿茲海默症。圖為阿茲海默症掃描圖。（路透）

研究發現，提高肌肉組織中組織蛋白酶B水平，可能有助於抵抗阿茲海默症。圖為阿茲海默症掃描圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕阿茲海默症是1種進行性疾病，其特徵是記憶力喪失和認知功能下降，目前尚無治癒方法。美國和丹麥合作進行的1項研究發現，對抗阿茲海默症策略不侷限於大腦，跟肌肉相關的某種肌動蛋白也能起到對抗作用。此研究發表在《老化細胞》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國佛羅里達大西洋大學與丹麥研究機構諾和諾德基金會基礎代謝研究中心（Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research）一同進行研究，將組織蛋白酶B（Ctsb）視為研究重心。 Ctsb是1種肌動蛋白，會在運動過程中由肌肉釋放，能影響包括大腦在內的其他器官。

研究團隊為測試提高阿茲海默症小鼠模型肌肉中的Ctsb含量是否能夠保護大腦，利用病毒載體將Ctsb基因導入小鼠肌肉細胞。該病毒載體是1種經過改造的病毒，旨在安全地將遺傳物質輸送到目標組織。

研究結果顯示，接受肌肉標靶Ctsb治療的阿茲海默症小鼠與未接受治療的阿茲海默症小鼠相較，沒有出現記憶問題。其海馬體（對學習和記憶至關重要的區域）中新神經元的生長也得以保留。

此外接受治療的小鼠的大腦、肌肉和血液中的蛋白質譜與健康小鼠更為接近。這表明提高肌肉組織中Ctsb的水平，可能有助於抵抗阿茲海默症一些功能性後果。

研究團隊表示，此研究首次表明，Ctsb可對阿茲海默症小鼠模型起到預防記憶喪失並維持大腦功能的效果，代表透過基因療法、藥物或運動來調節肌肉中的Ctsb水平，可能有助於減緩或逆轉記憶衰退。

研究團隊強調，肌肉與人體與大腦之間的溝通橋樑，這為利用人體自身生物學機制對抗神經退化性疾病的新療法，開闢令人興奮的可能性。

