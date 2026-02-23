冬春交替好發「皮蛇」中西醫整合治療提升免疫力是關鍵

帶狀疱疹常見於免疫力下降、作息不規律或長期壓力大的族群，尤其中老年人更屬高風險對象。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕冬、春季節交替，氣候忽冷忽熱、早晚溫差大，中醫師指潛伏體內的水痘-帶狀疱疹病毒（俗稱皮蛇）易伺機復發，引發劇痛與紅疹，因氣候變化，若再加上熬夜、情緒緊繃或慢性病影響，易致「正氣不足、邪氣趁虛而入」。此病常見於免疫力下降、作息不規律或長期壓力大的族群，中老年人更屬高風險對象，呼籲民眾應警覺留意身體發出的警訊。

台南市立醫院中醫師鄭力文指出，帶狀疱疹初期常出現局部刺痛、灼熱感或皮膚敏感，數日後會沿著單側神經分布出現紅疹與水泡，疼痛感強烈，部分患者甚至痛到影響睡眠。若未妥善治療，可能留下難纏的「帶狀疱疹後神經痛」，疼痛恐持續數月甚至數年，對生活品質影響甚鉅，建議民眾出現疑似症狀，盡速到皮膚科與中醫就診，把握黃金治療期。

請繼續往下閱讀...

帶狀疱疹會出現紅疹與刺痛感，透過中、西醫整合治療可加速恢復，減少後遺症發生。（情境照，非當事人，台南市立醫院提供）

在預防醫學上，鄭力文表示目前市面上有「活性減毒疫苗」與「非活性重組疫苗」兩大類帶狀疱疹疫苗，可降低發病率與併發神經痛的風險，建議50歲以上或免疫力較弱者可與醫師討論是否接種。但疫苗並非百分之百預防，接種後仍需維持良好生活習慣。

鄭力文說，他曾收治1位68歲王先生，因注射疫苗期間天氣變化大，加上睡眠品質不佳導致免疫力大幅降低，注射後反而誘發帶狀疱疹，出現紅疹與刺痛。因此，建議民眾可於疫苗注射前後至中醫門診調理體質，減少類似情形發生。

中醫將皮蛇歸咎於「濕、熱、毒、虛」等因素，免疫力下降主因多半與感冒、失眠、壓力大、飲食偏重口味或飲酒相關。鄭力文表示，在急性發作期，中醫會使用科學中藥與水煎藥清熱解毒，配合針灸止痛緩解不適；調理期重視「補虛利濕」以提升免疫力，依個人體質調整，不僅有助預防帶狀疱疹，也能降低流感與新冠病毒入侵的風險。

中醫強調「治未病」的重要，平時應避免過度勞累、保持情緒穩定、均衡清淡飲食及規律作息，中、西醫整合不僅能加速恢復，更能有效減少後遺症發生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法