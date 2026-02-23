自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

台中慈濟醫院春節急診降2成5 節後就醫潮湧現！

2026/02/23 13:43

春節連假結束，台中慈濟醫院今天正常營運，門診、檢驗醫學科抽血站與藥局一早湧現大量人潮。（台中慈濟醫院提供）

春節連假結束，台中慈濟醫院今天正常營運，門診、檢驗醫學科抽血站與藥局一早湧現大量人潮。（台中慈濟醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕長達9天的春節連假結束，台中慈濟醫院今天正常營運，門診、檢驗醫學科抽血站與藥局一早湧現大量人潮，急診室主任李冠儀表示，春節期間院方啟動醫療應變機制，急診室持續守護急重症病人，並加開春節門診發揮分流效益，春節急診就醫量較去年同期減少約2成5，評估與大眾踴躍接種流感疫苗有關，顯示預防措施發揮成效。

李冠儀指出， 原本預期9天長假可能出現一波傳染病高峰，但春節急診整體就醫量較去年減少約2成5，主要以急性腸胃炎及上呼吸道感染為大宗，過去容易造成急診壅塞的流感病人比例明顯下降。數據分析，流感季前積極接種疫苗，加上春節門診發揮分流作用，讓輕症病人直接到門診就醫，減輕急診壓力，得以將醫療量能更專注於急重症搶救。

慈濟醫院提供長假後身心回軌指南供民眾參考。（台中慈濟醫院提供）

慈濟醫院提供長假後身心回軌指南供民眾參考。（台中慈濟醫院提供）

台中慈濟醫院身心醫學科主任許峰碩提醒，長假結束後，最重要的是重建生活的規律與結構，雖然休假是放鬆與調整過程，但穩定的生活步調，才能幫助個人與家庭維持長期身心平衡，建議民眾心態上要學習「活在當下」，既然回到工作與日常生活，就專注於此時此刻需要完成的事，讓假期自然成為過去，將期待轉化為下一次假期的動力。

假期間累積的工作，建議不要在同一天全部完成，可分成兩到三個階段，在兩到三天內逐步處理，並依「先緊急、再重要」的順序進行，循序漸進可以減少心理壓力，也能讓生活與工作更順利回到軌道。

