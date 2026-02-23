自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

還是不想上班！連假結束收不了心 醫揭「開工憂鬱」應對策略

2026/02/23 13:41

精神科醫師楊聰財說，這樣的「開工憂鬱」並不是抑制力不足，而是生理、心理、社會角色與精神意義層面同時震盪的調節歷程。示意圖，圖中人物與內文無關。（圖取自shutterstock）

精神科醫師楊聰財說，這樣的「開工憂鬱」並不是抑制力不足，而是生理、心理、社會角色與精神意義層面同時震盪的調節歷程。示意圖，圖中人物與內文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕春節連假在昨日正式結束，今日迎來馬年首個開工日，但許多人走進辦公室還是覺得「不想上班」，有種說不出的低落與抗拒。精神科醫師楊聰財說，這樣的「開工憂鬱」並不是抑制力不足，而是生理、心理、社會角色與精神意義層面同時震盪的調節歷程，民眾在第一週可以放緩節奏，給自己一點調適時間。

楊聰財解釋，許多民眾的生活作息在連假期間明顯改變，出現比如熬夜、晚起的情況，打亂平常日的晝夜節律，因此導致皮質醇、褪黑激素等物質分泌時間延後或出現不足的情況，但在眾多娛樂刺激中，多巴胺大量釋放，假期間放縱飲食，高糖、高油飲食也使血糖大幅度波動，加劇疲勞感。

當假期結束，楊聰財說，民眾的自律神經在交感與副交感間切換失衡，容易因此出現心悸、腸胃不適、頭痛等身體症狀，睡眠品質因此下降，並進一步惡化情緒狀態，且重返工作後，必須從假期間「被允許放鬆的人」轉換為「需承擔責任的人」，也帶來額外的壓力，導致原本的工作倦怠、焦慮都被放大。

楊聰財指出，生理層面的大腦與自律神經重新校準通常需要3至7天重新同步節律，但社會對「迅速恢復效率」的期待，以及工作訊息爆量帶來壓迫感、年後財務壓力增加等，都會導致「開工憂鬱」的表現加劇，讓民眾覺得自己對生活節奏失去掌控感。

因此，楊聰財建議，面對連假後的大量工作，民眾可以慢慢回顧待辦事項、分級處理，先設定小而可完成的目標，並降低第一週的自我要求，接納自己的抗拒與低落，允許身心需要過渡期，透過運動或散步穩定自律神經，與信任的人分享焦慮。

楊聰財也提醒，如果連續2週以上持續情緒低落或易怒、嚴重失眠、心悸、胸悶、腸胃功能失調，或是一直對未來極度悲觀，已明顯影響工作與生活功能，甚至出現自傷或輕生念頭，此時可能已經不只是「收不了心」，而與憂鬱症、焦慮症或自律神經失調相關，及早尋求專業協助，才是成熟而負責任的選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中