還是不想上班！連假結束收不了心 醫揭「開工憂鬱」應對策略

精神科醫師楊聰財說，這樣的「開工憂鬱」並不是抑制力不足，而是生理、心理、社會角色與精神意義層面同時震盪的調節歷程。示意圖，圖中人物與內文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕春節連假在昨日正式結束，今日迎來馬年首個開工日，但許多人走進辦公室還是覺得「不想上班」，有種說不出的低落與抗拒。精神科醫師楊聰財說，這樣的「開工憂鬱」並不是抑制力不足，而是生理、心理、社會角色與精神意義層面同時震盪的調節歷程，民眾在第一週可以放緩節奏，給自己一點調適時間。

楊聰財解釋，許多民眾的生活作息在連假期間明顯改變，出現比如熬夜、晚起的情況，打亂平常日的晝夜節律，因此導致皮質醇、褪黑激素等物質分泌時間延後或出現不足的情況，但在眾多娛樂刺激中，多巴胺大量釋放，假期間放縱飲食，高糖、高油飲食也使血糖大幅度波動，加劇疲勞感。

請繼續往下閱讀...

當假期結束，楊聰財說，民眾的自律神經在交感與副交感間切換失衡，容易因此出現心悸、腸胃不適、頭痛等身體症狀，睡眠品質因此下降，並進一步惡化情緒狀態，且重返工作後，必須從假期間「被允許放鬆的人」轉換為「需承擔責任的人」，也帶來額外的壓力，導致原本的工作倦怠、焦慮都被放大。

楊聰財指出，生理層面的大腦與自律神經重新校準通常需要3至7天重新同步節律，但社會對「迅速恢復效率」的期待，以及工作訊息爆量帶來壓迫感、年後財務壓力增加等，都會導致「開工憂鬱」的表現加劇，讓民眾覺得自己對生活節奏失去掌控感。

因此，楊聰財建議，面對連假後的大量工作，民眾可以慢慢回顧待辦事項、分級處理，先設定小而可完成的目標，並降低第一週的自我要求，接納自己的抗拒與低落，允許身心需要過渡期，透過運動或散步穩定自律神經，與信任的人分享焦慮。

楊聰財也提醒，如果連續2週以上持續情緒低落或易怒、嚴重失眠、心悸、胸悶、腸胃功能失調，或是一直對未來極度悲觀，已明顯影響工作與生活功能，甚至出現自傷或輕生念頭，此時可能已經不只是「收不了心」，而與憂鬱症、焦慮症或自律神經失調相關，及早尋求專業協助，才是成熟而負責任的選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法