春節長假結束恐出現「收假症候群」 桃療：4步驟重回生活正軌

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農曆春節9天假期即將結束，從假期模式切回工作與學習節奏，往往需要一段時間適應，不少民眾收假後容易出現精神不濟、難以入睡、專注力下降或情緒低落等「收假症候群」，衛生福利部桃園療養院臨床心理科主任劉昀玲提醒，收心不必急於求成，而是透過簡單可行的步驟，讓身心逐步回到穩定節奏，才能真正恢復生活動力。

劉昀玲表示，只要掌握收心4步驟，就能在日常生活中輕鬆落實，第1步「調整作息，重設生理時鐘」，睡前1小時減少滑手機、追劇等，可改以閱讀、聽輕音樂或放鬆呼吸練習，幫助入睡，並將就寢與起床時間逐日提早15至30分鐘，避免一次大幅調整造成疲憊，起床後建議打開窗簾或到戶外走動至少10分鐘，接觸自然光、喝杯溫水、做簡單伸展，讓身體慢慢甦醒。

第2步「工作與課業循序回溫」，收假第1天不必立刻安排高強度工作，可先從簡單任務開始，例如整理辦公桌或書桌、檢視待辦事項、回覆重要訊息或郵件，讓大腦重新熟悉工作節奏，再逐步增加工作強度，同時建議每工作1至2小時安排5至10分鐘起身活動或短暫休息，幫助身心轉換。

第3步「快速舒壓，穩定情緒」，若感到壓力或焦慮，可運用簡單呼吸放鬆法，吸氣3秒、吐氣4秒，連續進行1至2分鐘，或花5至10分鐘專注於呼吸或周遭聲音，讓思緒回到當下的正念覺察，更可以將「好不想上班」轉為「我已經休息好了，可以慢慢進入狀態」等正向思考，有助於快速降低緊張感，幫助情緒穩定。

第4步則要「建立支持，補充心理能量」，除了親友陪伴，也可透過專業心理諮詢獲得支持，目前政府提供15至45歲青壯族群每人3次心理支持補助方案，只要覺得需要被傾聽與支持時，都可上衛福部網站搜尋就近的合作機構預約專業心理師，獲得暖心的陪伴。

劉昀玲提醒，收心是一段正常的過渡歷程，不需要求自己立刻恢復最佳狀態，透過逐步調整作息、放慢步調與適時放鬆，每個人都能以更穩定的節奏迎接新一年的挑戰。

