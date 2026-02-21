自由電子報
健康 > 杏林動態

222營養師節！台東衛生局首創「健康食旅地圖」 引領飲食轉型

2026/02/21 16:04

營養師駐點，建立民眾健康飲食概念。（縣府提供）

營養師駐點，建立民眾健康飲食概念。（縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕2月22日是「營養師節」！台東縣衛生局在節日前夕推動「台東健康食旅地圖」，肯定營養師專業，具體展現台東以營養為基礎，在三衛生所增設營養推廣分中心，營養觀念深扎地方。衛生局表示，台東老年人口增加，且飲食、文化相對獨特，呼籲民眾多加利用、預約諮詢。

營養師迄今已成功輔導逾百家餐飲業者取得「健康飲食友善店家」認證，衛生局表示，如今推動「台東健康食旅地圖」收錄全縣16鄉鎮市健康飲食餐飲業者，讓縣民與旅客輕鬆選擇兼顧美味與健康餐食。民眾可至台東縣衛生局官方網站瀏覽，或前往台東旅遊服務中心索取限量紙本地圖，並於海線成功鎮、縱谷線池上鄉及南迴線的太麻里鄉衛生所增設三處社區營養推廣分中心，駐點營養師可供民眾約預諮詢。

縣府找來營養師協助餐飲業者讓食物更兼具美味與健康，並搭配地圖介紹及活動。（縣府提供）

縣府找來營養師協助餐飲業者讓食物更兼具美味與健康，並搭配地圖介紹及活動。（縣府提供）

另外，台東縣在測量BMI一項多年來被列為「最肥胖城市」，直到近年才擺脫這項頭銜，只是測量無關乎體脂，衛生局保健科表示，體脂不超標才是真健康，夠健康也不肥胖，需從多運動、充足睡眠與均衡飲食著手，這次活動就是針對飲食把關。

保健科舉例，營養師曾在成功鎮發現營養不良的75歲阿美族阿公，發現他因獨居且牙口功能不佳，長期以粥、麵為主食，導致營養攝取嚴重不均且熱量不足，其飲食問題卻來自於牙口造成的飲食習慣與家庭結構，在介紹老人到文健站並囑託飲食後，老人體重也明顯增加接近正常值，另外，據國健署觀察，國人普遍少食用乳製品與蔬果，建議台東縣民也該增加攝取。

衛生局長孫國平指出，社區營養推廣中心營養師長期陪伴在地餐飲業者，從理念溝通、實務輔導到琢磨食材與烹調選擇，讓健康餐食在市場中被看見、被選擇。衛生局也呼籲，縣府聘請營養師駐點，在台東縣老年人口增加下，銀髮族與糖尿病飲食更加重要，民眾需事先預約諮詢，歡迎多加利用。 

台東縣衛生局推動「台東健康食旅地圖」。（縣府提供）

台東縣衛生局推動「台東健康食旅地圖」。（縣府提供）

台東縣衛生局在三衛生所增設營養推廣分中心，營養觀念深扎地方。（縣府提供）

台東縣衛生局在三衛生所增設營養推廣分中心，營養觀念深扎地方。（縣府提供）

