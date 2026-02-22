終結感冒與流感噩夢？美測試「廣效疫苗」 讓肺部免疫進入警戒

美國史丹佛大學團隊開發出一款全新廣效疫苗，動物實驗顯示能促使肺部免疫細胞進入高度警戒狀態，阻擋各類病毒與細菌入侵；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每到冬季，輪番發威的感冒與流感總讓人防不勝防。美國科學團隊近期開發出一款全新噴鼻式廣效疫苗，在動物實驗中顯示，能促使肺部免疫細胞進入高度警戒狀態。這項設計顛覆了兩百多年來單一標靶的傳統概念，未來的目標是只需透過單一噴劑，就能攔截試圖入侵呼吸道的各類未知病原體。

根據英國廣播公司（BBC）報導，這項由史丹佛大學主導的研究，目前已在動物試驗取得初步成果。研究人員發現，這款廣效型疫苗不僅能抵禦流感與新冠病毒，連常見的感冒病毒、兩種致命細菌，甚至誘發氣喘的塵蟎過敏原都能一併阻擋。專家指出，若這項防禦機制未來能順利推進人體臨床，將徹底改變人類應對呼吸道傳染病的模式。

這款疫苗的作用原理，是直接將白血球中的巨噬細胞佈署在肺部前線。在小鼠實驗中，這種處於高度戒備狀態的免疫反應約維持了3個月。數據顯示，戰備狀態的細胞能將成功進入體內的病毒量大幅削減百倍至千倍。史丹佛大學教授普倫德蘭（Bali Pulendran）形容，即使有少數漏網之魚闖入，待命中的免疫系統也能以極快的速度將其殲滅。

免疫系統過載的潛在隱憂

儘管實驗成果引人矚目，但距離人體臨床應用仍有重重考驗。研究團隊坦言，人類肺部結構比小鼠更深，未來可能需改用霧化器來精準給藥。此外，英國利物浦熱帶醫學院（Liverpool School of Tropical Medicine）教授波爾（Jonathan Ball）警告，長期讓身體維持在高度警戒狀態，必須嚴防免疫系統發生「友軍誤擊」，意外引發自體免疫失調等危險副作用。

開發團隊強調，廣效疫苗的定位並非取代常規疫苗，而是作為冬季傳染病高峰期，或未知致命病毒大流行初期的第一道緊急防線，為後續研發專屬疫苗爭取寶貴的搶救時間。

