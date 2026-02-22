自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

終結感冒與流感噩夢？美測試「廣效疫苗」 讓肺部免疫進入警戒

2026/02/22 11:47

美國史丹佛大學團隊開發出一款全新廣效疫苗，動物實驗顯示能促使肺部免疫細胞進入高度警戒狀態，阻擋各類病毒與細菌入侵；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

美國史丹佛大學團隊開發出一款全新廣效疫苗，動物實驗顯示能促使肺部免疫細胞進入高度警戒狀態，阻擋各類病毒與細菌入侵；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每到冬季，輪番發威的感冒與流感總讓人防不勝防。美國科學團隊近期開發出一款全新噴鼻式廣效疫苗，在動物實驗中顯示，能促使肺部免疫細胞進入高度警戒狀態。這項設計顛覆了兩百多年來單一標靶的傳統概念，未來的目標是只需透過單一噴劑，就能攔截試圖入侵呼吸道的各類未知病原體。

根據英國廣播公司（BBC）報導，這項由史丹佛大學主導的研究，目前已在動物試驗取得初步成果。研究人員發現，這款廣效型疫苗不僅能抵禦流感與新冠病毒，連常見的感冒病毒、兩種致命細菌，甚至誘發氣喘的塵蟎過敏原都能一併阻擋。專家指出，若這項防禦機制未來能順利推進人體臨床，將徹底改變人類應對呼吸道傳染病的模式。

這款疫苗的作用原理，是直接將白血球中的巨噬細胞佈署在肺部前線。在小鼠實驗中，這種處於高度戒備狀態的免疫反應約維持了3個月。數據顯示，戰備狀態的細胞能將成功進入體內的病毒量大幅削減百倍至千倍。史丹佛大學教授普倫德蘭（Bali Pulendran）形容，即使有少數漏網之魚闖入，待命中的免疫系統也能以極快的速度將其殲滅。

免疫系統過載的潛在隱憂

儘管實驗成果引人矚目，但距離人體臨床應用仍有重重考驗。研究團隊坦言，人類肺部結構比小鼠更深，未來可能需改用霧化器來精準給藥。此外，英國利物浦熱帶醫學院（Liverpool School of Tropical Medicine）教授波爾（Jonathan Ball）警告，長期讓身體維持在高度警戒狀態，必須嚴防免疫系統發生「友軍誤擊」，意外引發自體免疫失調等危險副作用。

開發團隊強調，廣效疫苗的定位並非取代常規疫苗，而是作為冬季傳染病高峰期，或未知致命病毒大流行初期的第一道緊急防線，為後續研發專屬疫苗爭取寶貴的搶救時間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中