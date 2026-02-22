春節急診暴增3成 醫點名「這類疾病」最多

新北市立土城醫院急診醫學科主治醫師陳奕希指出，春節急診就診量平均較平日增加約3成，尤腸胃道疾病約占急診內科患者3成以上。（土城長庚醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕春節連假收假在即，新北市立土城醫院急診醫學科主治醫師陳奕希指出，春節急診就診量平均較平日增加約3成，其中以腸胃不適、腦心血管急症、意外外傷及呼吸道感染最為常見，尤以腸胃道疾病約占急診內科患者3成以上，提醒民眾 避免暴飲暴食，多補充白開水與高纖蔬果。

陳奕希提醒，年節飲食多為高油脂、高鹽分，加上酒精攝取增加，容易引發消化不良或急性腸胃炎，嚴重時甚至可能誘發急性胰臟炎，若出現持續腹痛、反覆嘔吐、無法進食，或嚴重腹瀉合併發燒等情形，應盡早就醫評估，避免病情惡化。

請繼續往下閱讀...

他表示，呼吸道感染也是春節急診常見原因之一，流感病毒活躍，建議民眾勤洗手、配戴口罩、保持室內通風，並避免與有症狀者密切接觸；若出現高燒不退、呼吸急促、意識不清等警訊，應立即就醫，避免延誤治療。

陳奕希也指出，冬季至春節期間，心肌梗塞與腦中風發生率明顯增加，與低溫、血壓波動及飲食失控密切相關，提醒患有高血壓、高血糖、高血脂或心臟病史的民眾，假期仍應規律服藥，避免熬夜與過度飲酒，一旦出現胸悶胸痛、呼吸困難、冒冷汗或突然單側肢體無力、嘴歪眼斜、說話不清等症狀，務必立即送醫，把握黃金治療時間。

土城長庚醫院表示，醫院秉持「急重症不中斷、民眾就醫有保障」原則，春節連假期間全面啟動醫療應變機制，除維持急診與住院照護量能外，也同步整合門診靜脈抗生素治療（Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy，OPAT）模式，有效降低不必要住院與急診滯留風險，同時加開傳染病特別門診，落實輕重症分流，減輕急診負荷。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法