自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

登革熱怎麼抓？走進疾管署「養蚊室」 8000隻活蚊全天候待命

2026/02/22 14:48

養蚊室平時穩定飼養約5000至8000隻活體成蚊、6000至10000隻幼蟲。（記者侯家瑜攝）

養蚊室平時穩定飼養約5000至8000隻活體成蚊、6000至10000隻幼蟲。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕防疫不只在醫院與疫苗接種站，也在顯微鏡下與培養箱中。在疾管署研究檢驗中心，有一處鮮少對外曝光的「防疫前線」，就是病媒實驗室。疾管署副署長林明誠表示，這裡不只養蚊子，還負責各種病媒昆蟲與動物的鑑定與病毒檢測，是台灣對抗登革熱、日本腦炎、屈公熱等傳染病的重要後盾。

實驗室由1名副研究員領軍，搭配5名專業同仁，肩負多項任務，包括日本腦炎、屈公熱病毒檢測，登革熱病媒蚊鑑定與病毒檢驗，抗藥性基因突變分析，還有SFTSV蜱蟲鑑定、恙蟲病鼠類外寄生蟲鑑定，以及港埠蚊蟲監測與瘧蚊調查等。這群默默付出的「養蚊」專家，正以科學數據守護全民健康。

養蚊室內的蚊子用來測試化學藥劑是否仍具殺蟲效果。（記者侯家瑜攝）

養蚊室內的蚊子用來測試化學藥劑是否仍具殺蟲效果。（記者侯家瑜攝）

為支援全台防疫決策，實驗室平時穩定飼養約5000至8000隻活體成蚊、6000至10000隻幼蟲，包含不同抗藥性突變的埃及斑蚊與白線斑蚊等品系。這些蚊子不是「麻煩製造者」，而是用來測試化學藥劑是否仍具殺蟲效果，協助縣市政府判斷噴藥策略是否需要調整。

此外，實驗室也提供標準蚊種給各縣市衛生局與學校作為衛教與研究使用，成為全台病媒監測的重要種源基地。整體年度檢驗與研究經費約150萬元，卻承擔全國防疫關鍵任務。

研究檢驗中心內還有一座「病媒標本室」，堪稱防疫寶藏庫。自1965年起，防疫前輩走遍台灣各地採集標本，至今累積鼠、蟑、蚊、蠅、蝨、蚤、蜱、蟎、蛉、蠓與恙蟲等標本多達15萬件，歷經61年寒暑。林明誠說，每一件標本都代表一次疫情紀錄與防疫足跡，是台灣病媒監測最珍貴的資料庫。

病媒標本室保存歷年蚊蟲與鼠類標本，使用顯微鏡鑑定畫面。（記者侯家瑜攝）

病媒標本室保存歷年蚊蟲與鼠類標本，使用顯微鏡鑑定畫面。（記者侯家瑜攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中