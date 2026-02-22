登革熱怎麼抓？走進疾管署「養蚊室」 8000隻活蚊全天候待命

養蚊室平時穩定飼養約5000至8000隻活體成蚊、6000至10000隻幼蟲。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕防疫不只在醫院與疫苗接種站，也在顯微鏡下與培養箱中。在疾管署研究檢驗中心，有一處鮮少對外曝光的「防疫前線」，就是病媒實驗室。疾管署副署長林明誠表示，這裡不只養蚊子，還負責各種病媒昆蟲與動物的鑑定與病毒檢測，是台灣對抗登革熱、日本腦炎、屈公熱等傳染病的重要後盾。

實驗室由1名副研究員領軍，搭配5名專業同仁，肩負多項任務，包括日本腦炎、屈公熱病毒檢測，登革熱病媒蚊鑑定與病毒檢驗，抗藥性基因突變分析，還有SFTSV蜱蟲鑑定、恙蟲病鼠類外寄生蟲鑑定，以及港埠蚊蟲監測與瘧蚊調查等。這群默默付出的「養蚊」專家，正以科學數據守護全民健康。

養蚊室內的蚊子用來測試化學藥劑是否仍具殺蟲效果。（記者侯家瑜攝）

為支援全台防疫決策，實驗室平時穩定飼養約5000至8000隻活體成蚊、6000至10000隻幼蟲，包含不同抗藥性突變的埃及斑蚊與白線斑蚊等品系。這些蚊子不是「麻煩製造者」，而是用來測試化學藥劑是否仍具殺蟲效果，協助縣市政府判斷噴藥策略是否需要調整。

此外，實驗室也提供標準蚊種給各縣市衛生局與學校作為衛教與研究使用，成為全台病媒監測的重要種源基地。整體年度檢驗與研究經費約150萬元，卻承擔全國防疫關鍵任務。

研究檢驗中心內還有一座「病媒標本室」，堪稱防疫寶藏庫。自1965年起，防疫前輩走遍台灣各地採集標本，至今累積鼠、蟑、蚊、蠅、蝨、蚤、蜱、蟎、蛉、蠓與恙蟲等標本多達15萬件，歷經61年寒暑。林明誠說，每一件標本都代表一次疫情紀錄與防疫足跡，是台灣病媒監測最珍貴的資料庫。

病媒標本室保存歷年蚊蟲與鼠類標本，使用顯微鏡鑑定畫面。（記者侯家瑜攝）

