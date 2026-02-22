自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

春節最後一天！流感疫情降溫 諾羅、腸病毒仍要小心

2026/02/22 11:02

疾管署提醒，年假後須特別留意諾羅病毒、腸病毒、B型流感及境外移入傳染病，民眾應落實戴口罩與主動告知旅遊史。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕今天是春節連假最後一天，流感疫情並未出現明顯升溫。疾管署指出，類流感急診2069人次，較前一日降19.5％，創近4年同期最低。不過B型流感逐漸取代A型流感，社區比例約各半，提醒開工開學後恐升溫，仍須落實疫苗與個人防護。

疾管署副署長林明誠公布農曆初五監測資料指出，類流感急診就診人次為2069人次（數據完整度約85-90％），較前一日2571人次下降19.5％。若與近3年同農曆日相比，也明顯偏低，較2025年同期5303人次下降61％，較2024年同期3351人次下降38.3％，較2023年同期2175人次下降4.9％。

腹瀉急診同樣為2069人次，較前一日2338人次下降11.5％。與近3年同日比較，較2025年同期7524人次下降72.5％，但較2024年1397人次增加48.1％，較2023年1423人次增加45.4％，顯示腸胃道疫情仍需留意。

疾管署長羅一鈞日前指出，春節類流感急診高峰通常落在初二，今年受惠於疫苗接種與分流措施，就診人次創下近4年同期最低。不過他也提醒，目前B型流感正逐漸取代A型流感，社區中A、B流比例約各半，部分第一線醫師甚至觀察到B流多於A流。預期開工、開學後，校園與職場可能成為下一波升溫場域，趨勢與日本目前A、B流各半情況相似。

林明誠也提醒，年假後須特別留意諾羅病毒、腸病毒、B型流感及境外移入傳染病，民眾應落實肥皂洗手、食物煮熟避免交叉污染、接種疫苗、戴口罩與主動告知旅遊史。同時也別忽略性傳染病風險，可諮詢、篩檢並評估用藥，守護自己與家人健康。

林明誠表示，隨著國際旅遊往來頻繁，民眾出國前應特別留意各地傳染病風險。以區域來看，東南亞近期須注意登革熱、屈公病及麻疹疫情；東北亞與中國則以流感、諾羅病毒及百日咳為主流傳疾病；歐美地區麻疹病例有增加趨勢；非洲部分國家仍以瘧疾及各類寄生蟲感染為主要威脅。他提醒，民眾出國前可先查詢當地疫情資訊，備妥防蚊措施與常備藥品，返國後若出現發燒、腹瀉或出疹等症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史。

