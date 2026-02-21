自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》五十肩老是好不了？ 醫曝血糖控制、發炎是關鍵

2026/02/21 14:08

研究指出，血糖控制不良、慢性發炎與脂肪代謝異常，都會讓五十肩更難痊癒；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，血糖控制不良、慢性發炎與脂肪代謝異常，都會讓五十肩更難痊癒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾有五十肩的困擾，手才一舉就痛，有些人甚至反復發作，復健做了，活動度卻始終改善有限。疼痛職人診所院長徐子恆引述研究指出，五十肩不是「肩膀卡住」而已，而是一種與全身代謝失衡與慢性發炎高度相關的疾病。

很多民眾的五十肩，怎麼總是好不了，徐子恆在臉書專頁「徐子恆醫師 Dr. Hsu 復健專科」發文分享，2025 年一篇針對 7499 位患者的最新研究顯示，五十肩患者在多項代謝與發炎指標上，明顯不同於一般族群：

●血糖控制

五十肩患者的 HbA1c 平均比一般人高0.47%，換句話說，當血糖長期不穩，關節囊的膠原纖維會變硬、變緊。

●慢性發炎指標

五十肩患者體內的發炎因子明顯上升：IL-1β：+1.62 pg/mL；TNF-α：+2.31 pg/mL。這兩個訊號會刺激關節囊纖維母細胞過度活化，使關節囊變厚、變硬，同時造成夜間痛、翻身痛、靜態痛更明顯。

●脂肪代謝影響

五十肩患者總膽固醇平均高+14 mg/dL，代謝壓力高會造成微循環差，導致修復變慢。這就是為什麼同樣復健，有人1週有效，有人3個月可能仍在原地踏步。

●為什麼大部分人治療常常無效

一週只到院1–3次，每次伸展5–15分鐘，一痛就不敢拉，再加上回家不做，讓治療成效有限。

●真正有效的治療原則

順序比方法重要，要先降低IL-1β/TNF-α，也就是說必須先降發炎，接著再穩定HbA1c，不然關節囊會一直「再硬回去」，最後抓準時機做高強度、方向精準的伸展或關節擴張術。

徐子恆總結，唯有同時改善身體的發炎與代謝環境，五十肩才有機會真正好轉，而不再一再復發。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中