健康網》五十肩老是好不了？ 醫曝血糖控制、發炎是關鍵

研究指出，血糖控制不良、慢性發炎與脂肪代謝異常，都會讓五十肩更難痊癒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾有五十肩的困擾，手才一舉就痛，有些人甚至反復發作，復健做了，活動度卻始終改善有限。疼痛職人診所院長徐子恆引述研究指出，五十肩不是「肩膀卡住」而已，而是一種與全身代謝失衡與慢性發炎高度相關的疾病。

很多民眾的五十肩，怎麼總是好不了，徐子恆在臉書專頁「徐子恆醫師 Dr. Hsu 復健專科」發文分享，2025 年一篇針對 7499 位患者的最新研究顯示，五十肩患者在多項代謝與發炎指標上，明顯不同於一般族群：

●血糖控制

五十肩患者的 HbA1c 平均比一般人高0.47%，換句話說，當血糖長期不穩，關節囊的膠原纖維會變硬、變緊。

●慢性發炎指標

五十肩患者體內的發炎因子明顯上升：IL-1β：+1.62 pg/mL；TNF-α：+2.31 pg/mL。這兩個訊號會刺激關節囊纖維母細胞過度活化，使關節囊變厚、變硬，同時造成夜間痛、翻身痛、靜態痛更明顯。

●脂肪代謝影響

五十肩患者總膽固醇平均高+14 mg/dL，代謝壓力高會造成微循環差，導致修復變慢。這就是為什麼同樣復健，有人1週有效，有人3個月可能仍在原地踏步。

●為什麼大部分人治療常常無效

一週只到院1–3次，每次伸展5–15分鐘，一痛就不敢拉，再加上回家不做，讓治療成效有限。

●真正有效的治療原則

順序比方法重要，要先降低IL-1β/TNF-α，也就是說必須先降發炎，接著再穩定HbA1c，不然關節囊會一直「再硬回去」，最後抓準時機做高強度、方向精準的伸展或關節擴張術。

徐子恆總結，唯有同時改善身體的發炎與代謝環境，五十肩才有機會真正好轉，而不再一再復發。

