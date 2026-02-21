健康網》綜合維他命補不到植化素 專家揭「5色蔬果」怎麼選

專家表示，民眾不妨每天攝食這5種顏色蔬果，對身體健康有益處；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數民眾知道蔬果中富含維生素、礦物質等，你知道蔬果中也富含植化素嗎？根據東元綜合醫院網站衛教資料指出，蔬果之所以會有繽紛色彩及良好生長就是植化素的功勞，植化素不僅是蔬果色彩的來源，更與免疫力、抗氧化、慢性病預防，與降低癌症密切相關。

東元綜合醫院網站衛教資料表示，隨著地球環境變遷、生物出現等對植物生長不利的因素出現，促使植物演化出保護自己的物質「植化素」，所以植物有不同色彩、抗氧化力等得以在環境中生存的更好。目前已發現植化素的生理功能如下：增強免疫力、調節荷爾蒙、抗氧化、增加體內解毒酵素的活性、抗細菌及病毒、降低癌症發生率的功效。

請繼續往下閱讀...

植化素多存在蔬果的皮、根、莖、籽等部位，因此，攝取蔬果建議將蔬果洗淨後連皮一起吃，但是硬、厚皮蔬果除外，若擔心農業殘留可選擇有機栽種或具吉園圃蔬果安全標章產品。

天然食物才有植化素

植化素種類眾多，沒有一種蔬果可包含所有的植化素，想均衡攝取各類植化素可利用蔬果顏色作區分，目前自然界中的蔬果顏色大致可分5大類：紅色、橘黃色、綠色、白色、藍紫色，民眾不妨每天攝食這5種顏色蔬果，對身體有益處：

●紅色

健康價值：可促進泌尿系統健康、抗老化、促進心臟健康、降低癌症發生率。

代表蔬果：蘋果、櫻桃、草莓、番茄、蔓越莓、覆盆莓、紅西瓜、紅甜椒等。

●橘黃色

健康價值：保護眼睛預防眼睛病變、增強免疫力、使肌膚更有彈性、降低癌症發生率。

代表蔬果：胡蘿蔔、黃甜椒、芒果、橘子、柳橙、木瓜、鳳梨、哈密瓜、葡萄柚等。

●綠色

健康價值： 促進視覺健康、強健骨骼及牙齒、降低癌症發生率。

代表蔬果：綠花椰菜、綠色蔬菜、四季豆、黃瓜、青椒、蘆筍、酪梨、奇異果等。

●白色

健康價值：促進心臟健康、調節膽固醇指數、降低癌症發生率。

代表蔬果：洋蔥、苦瓜、高麗菜、白花椰菜、豆芽菜、菇類、香蕉、梨子等。

●藍紫色（或黑色）

健康價值：促進泌尿系統之健康、有助加強記憶力、降低癌症發生率。

代表蔬果：藍莓、葡萄、黑莓、茄子、紫色高麗菜、黑木耳等。

攝取的足夠蔬果量也是很重要，而每人每日所需攝取的蔬果量不盡相同，天天5蔬果（2份水果及3份蔬菜）是維持健康基本要求，兒童每天應攝食5份蔬果（2份水果及3份蔬菜）、成年女性每天應攝食7份蔬果（3份水果及4份蔬菜）、成年男性應攝食9份蔬果（4份水果及5份蔬菜），水果1份約為1個棒球大或切好8分滿碗量，蔬菜1份為生重100公克或煮熟後約半個飯碗量。

東示綜合醫院提醒，不少民眾平常會吃綜合維他命，不過它們不含植化素，所以想藉植化素讓自己更健康，仍還需攝取天然食物，同時蔬果攝取量及顏色要足夠，也要記得盡量吃「全」蔬果，另外，糖尿病、腎臟病或腸道消化功能不佳之病患，攝取大量蔬果前可先諮詢醫師或營養師，吃的正確才能越吃越健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法