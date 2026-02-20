健康網》女性掉髮、腰痛別輕忽 中醫師揭：更年期失衡警訊

從中醫觀點來看，「腎主骨，其華在髮」，當更年期腎氣下降，最常見的表徵就是掉髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位48歲女病患因反覆腰扭傷、肩膀疼痛而求診，還伴著頭皮有圓禿。璽悅中醫診所院長羅珮琳指出，病患年齡屬於更年期即將停經，這個時候會因身體的腎氣不足，身體的能量低落月經紊亂，腎虛造成筋骨退化以及掉髪，再加上工作壓力大，易出現自律神經失調的症狀，全身上下都不舒服。

羅珮琳在臉書專頁「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」發文分享，48歲女性近年出現月經週期延後、經血量變少症狀，去年開始出現熱潮紅，在緊張壓力的狀況之下才會出現，讓病人分不清到底是更年期還是自律神經失調，再加上工作壓力大、長期熬夜加班，還有腸燥症、出門前就會肚子痛想拉肚子。讓她困擾的是，明明就沒有運動的習慣，經常腰臀扭傷，肩膀還出現肩夾擠症候群的問題。

羅珮琳表示，為了治療病患的肩夾擠症候群，替她針灸風池穴，翻開後頸部頭髮突然發現，她的頭皮有多處的圓禿，圓禿的部分非常光亮完全沒有新生的毛髮，且已有多年。圓禿俗稱鬼剃頭，常發生在壓力大造成自體免疫失調，身體的淋巴球去攻擊毛囊細胞造成掉髮。

她進一步說明，有一篇系統分析指出，全球圓禿的風險女性比男性高，尤其女性在 20–50 歲之間是圓禿高風險期，但隨年齡增加風險下降。雖然研究沒有進一步闡述20–50 歲發生率較高的原因，但這個年齡確實是女性在生活、生育等壓力都很大的階段，會有這樣的結果統計結果並不令人感到意外。

羅珮琳還說，女性更年期前後常出現掉髮，主要是因為雌激素下降影響毛囊，導致毛髮質地變細或稀疏。這種掉髮多屬於女性型脫髮，並非圓禿。有一篇來自 Menopause 期刊的研究報告，統計178位50–65歲停經後女性，有52.2%的女性有脫髮現象。目前統計學並沒有發現更年期女性荷爾蒙缺乏和圓禿相關，但在臨床上，更年期女性因掉髮問題來就診也不在少數。

羅珮琳強調，從中醫觀點來看，「腎主骨，其華在髮」，當更年期腎氣下降，最常見的表徵就是白髮、掉髮、頭髮變細、髮質變差，如果合併生活壓力大甚至有可能誘發圓禿。同時，筋骨強弱也與「腎」相關，常見狀況是不需搬重物，打個噴嚏就腰扭傷，無過度使用仍產生肩夾擠症狀，與年齡增長造成的肩部組織退化有關，若是經常反覆落枕也需要考慮從腎治療。

羅珮琳總結，這位病患身體的種種不適都是因為長期壓力造成身體的失衡，中醫診斷屬於腎虛兼有肝鬱，用西醫的語言就是更年期症狀合併自律神經失調。中醫治療用補腎調肝的中藥搭配針灸治療，「胃不和則臥不安」運用疏肝健脾的方式治療病患腸燥的問題，病患不再拉肚子之後睡眠品質竟然也改善，搭配針灸治療肩痛，讓反覆腰扭傷症狀也獲緩解。

