自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》女性掉髮、腰痛別輕忽 中醫師揭：更年期失衡警訊

2026/02/20 19:11

從中醫觀點來看，「腎主骨，其華在髮」，當更年期腎氣下降，最常見的表徵就是掉髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

從中醫觀點來看，「腎主骨，其華在髮」，當更年期腎氣下降，最常見的表徵就是掉髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位48歲女病患因反覆腰扭傷、肩膀疼痛而求診，還伴著頭皮有圓禿。璽悅中醫診所院長羅珮琳指出，病患年齡屬於更年期即將停經，這個時候會因身體的腎氣不足，身體的能量低落月經紊亂，腎虛造成筋骨退化以及掉髪，再加上工作壓力大，易出現自律神經失調的症狀，全身上下都不舒服。

羅珮琳在臉書專頁「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」發文分享，48歲女性近年出現月經週期延後、經血量變少症狀，去年開始出現熱潮紅，在緊張壓力的狀況之下才會出現，讓病人分不清到底是更年期還是自律神經失調，再加上工作壓力大、長期熬夜加班，還有腸燥症、出門前就會肚子痛想拉肚子。讓她困擾的是，明明就沒有運動的習慣，經常腰臀扭傷，肩膀還出現肩夾擠症候群的問題。

羅珮琳表示，為了治療病患的肩夾擠症候群，替她針灸風池穴，翻開後頸部頭髮突然發現，她的頭皮有多處的圓禿，圓禿的部分非常光亮完全沒有新生的毛髮，且已有多年。圓禿俗稱鬼剃頭，常發生在壓力大造成自體免疫失調，身體的淋巴球去攻擊毛囊細胞造成掉髮。

她進一步說明，有一篇系統分析指出，全球圓禿的風險女性比男性高，尤其女性在 20–50 歲之間是圓禿高風險期，但隨年齡增加風險下降。雖然研究沒有進一步闡述20–50 歲發生率較高的原因，但這個年齡確實是女性在生活、生育等壓力都很大的階段，會有這樣的結果統計結果並不令人感到意外。

羅珮琳還說，女性更年期前後常出現掉髮，主要是因為雌激素下降影響毛囊，導致毛髮質地變細或稀疏。這種掉髮多屬於女性型脫髮，並非圓禿。有一篇來自 Menopause 期刊的研究報告，統計178位50–65歲停經後女性，有52.2%的女性有脫髮現象。目前統計學並沒有發現更年期女性荷爾蒙缺乏和圓禿相關，但在臨床上，更年期女性因掉髮問題來就診也不在少數。

羅珮琳強調，從中醫觀點來看，「腎主骨，其華在髮」，當更年期腎氣下降，最常見的表徵就是白髮、掉髮、頭髮變細、髮質變差，如果合併生活壓力大甚至有可能誘發圓禿。同時，筋骨強弱也與「腎」相關，常見狀況是不需搬重物，打個噴嚏就腰扭傷，無過度使用仍產生肩夾擠症狀，與年齡增長造成的肩部組織退化有關，若是經常反覆落枕也需要考慮從腎治療。

羅珮琳總結，這位病患身體的種種不適都是因為長期壓力造成身體的失衡，中醫診斷屬於腎虛兼有肝鬱，用西醫的語言就是更年期症狀合併自律神經失調。中醫治療用補腎調肝的中藥搭配針灸治療，「胃不和則臥不安」運用疏肝健脾的方式治療病患腸燥的問題，病患不再拉肚子之後睡眠品質竟然也改善，搭配針灸治療肩痛，讓反覆腰扭傷症狀也獲緩解。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中