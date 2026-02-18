自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

諾羅病毒無法用酒精消滅 基市衛生局：勤洗手 腹瀉嘔吐快就醫

2026/02/18 20:13

基隆市衛生局提醒民眾，農曆春節國人圍爐親友聚會機會變多，避免感染諾羅病毒請勤用肥皂洗手，食物需煮熟勿生食，嘔吐腹瀉趕緊就醫。（圖為基隆市衛生局提供）

基隆市衛生局提醒民眾，農曆春節國人圍爐親友聚會機會變多，避免感染諾羅病毒請勤用肥皂洗手，食物需煮熟勿生食，嘔吐腹瀉趕緊就醫。（圖為基隆市衛生局提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕總統賴清德發文呼籲國人關注。基隆市衛生局長張賢政提醒民眾，春節期間親友圍爐聚餐機會多，基隆市2025年農曆春節前後發生6件疑似食品中毒案件，其中1起案件人數牽連多達30餘人，就與諾羅病毒相關；他提醒，諾羅病毒無法用酒精消滅，民眾務必落實「勤洗手、熟食、不生食」3大原則，清理嘔吐物或排泄物時，務必配戴口罩與手套，並以稀釋漂白水進行環境清潔與消毒，防止病毒擴散。

張賢政表示，諾羅病毒是一種傳染力極強的病毒性腸胃炎病原，極少量病毒即可致病，且可經由受污染的食物、器具或飛沫傳播。他呼籲，民眾務必落實「勤洗手、熟食、不生食」3大原則；如果食品業、餐飲從業人員出現腹瀉、嘔吐、發燒等疑似症狀，應立即停止工作，並加強廚房器具、門把及公共空間的定期清潔與消毒。

張賢政說，去年農曆春節前後基隆市有6案疑似食品中毒案件，其中一起案件，就與諾羅病毒相關。諾羅病毒感染常見症狀，包括有噁心、嘔吐、腹痛及水狀腹瀉。若民眾於用餐後出現上述症狀，應儘速就醫並儘量在家休息；清理嘔吐物或排泄物時，務必配戴口罩與手套，並以稀釋漂白水進行環境清潔與消毒，以防止病毒擴散。

另外，基隆市衛生局已協調衛生福利部基隆醫院、基隆長庚醫院、三軍總醫院基隆分院、台灣礦工醫院，除提供 24 小時急診服務外，並於2月17日到19日（初一至初三）開設「傳染病特別門診」。民眾可上基隆市衛生局網站查詢

