健康 > 名人健康事

健康網》《MIB》星二代殞落命喪古柯鹼 醫揭戒斷症狀恐現自殺傾向

2026/02/18 14:51

湯米李瓊斯（左）與第二任妻子所生的女兒維多利亞瓊斯（右），曾與他一同演出《MIB星際戰警2》受影迷愛戴，未料她飽受毒品之苦。根據桃園市毒品危害防制中心衛教資料，古柯鹼戒斷相當困難。（歐新社）

〔健康頻道／綜合報導〕好萊塢巨星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）34歲愛女維多利亞瓊斯（Victoria Jones）被發現在舊金山一家飯店身亡。舊金山警方與舊金山消防局證實，維多利亞瓊斯死於「古柯鹼的毒性作用」。

根據桃園市毒品危害防制中心衛教資料，古柯鹼戒斷相當困難，停藥後有精神呆滯、昏睡、易怒、煩躁、甚至出現自殺傾向。

維多利亞瓊斯在今年元旦被發現倒臥在酒店走廊，出現肢體發紺現象。舊金山警方指出，是血液中氧氣含量過低，通常與心臟或肺部問題相關。

根據馬偕兒童醫院衛教資料指出，發紺也分成中心性發紺和末梢性發紺。所謂中心性發紺，是真正因為血中不飽和血紅素的指數過高所造成的；而末梢性發紺，常常是因為寒冷、沒有保暖、緊張、驚嚇、休克等，使周邊血管收縮，導致皮膚冰冷發黑，所造成的即稱為末梢性發紺。

維多利亞瓊斯生前一直擺脫不了古柯鹼與酒精的糾纏，也與其婚姻出現裂痕有關。雖然湯米李瓊斯曾在2023年向法院申請「臨時監護權」，去（2025）年她在4月因吸食毒品被逮捕、6月又因藥物問題引發家暴案件，再次被捕。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

