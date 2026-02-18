限制級
健康網》《MIB》星二代殞落命喪古柯鹼 醫揭戒斷症狀恐現自殺傾向
〔健康頻道／綜合報導〕好萊塢巨星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）34歲愛女維多利亞瓊斯（Victoria Jones）被發現在舊金山一家飯店身亡。舊金山警方與舊金山消防局證實，維多利亞瓊斯死於「古柯鹼的毒性作用」。
根據桃園市毒品危害防制中心衛教資料，古柯鹼戒斷相當困難，停藥後有精神呆滯、昏睡、易怒、煩躁、甚至出現自殺傾向。
維多利亞瓊斯在今年元旦被發現倒臥在酒店走廊，出現肢體發紺現象。舊金山警方指出，是血液中氧氣含量過低，通常與心臟或肺部問題相關。
根據馬偕兒童醫院衛教資料指出，發紺也分成中心性發紺和末梢性發紺。所謂中心性發紺，是真正因為血中不飽和血紅素的指數過高所造成的；而末梢性發紺，常常是因為寒冷、沒有保暖、緊張、驚嚇、休克等，使周邊血管收縮，導致皮膚冰冷發黑，所造成的即稱為末梢性發紺。
維多利亞瓊斯生前一直擺脫不了古柯鹼與酒精的糾纏，也與其婚姻出現裂痕有關。雖然湯米李瓊斯曾在2023年向法院申請「臨時監護權」，去（2025）年她在4月因吸食毒品被逮捕、6月又因藥物問題引發家暴案件，再次被捕。
