健康網》馬年談馬經 走春也能為身心加分

〔健康頻道／綜合報導〕馬術治療在國內外已獲得很好的治療成效。高雄市大同醫院醫師王紹丞指出，金馬年大年初一，想體驗另一種走春方式，到馬場去體驗一下，體驗馬術治療。

王紹丞說，在復健領域，hippotherapy（馬背物理治療）最常用於腦性麻痺，研究顯示可改善粗大動作功能與平衡等指標，雖然不同研究品質與結果仍有差異，但在「提升動作控制與姿勢穩定」上有其臨床價值，常作為原本復健的加乘工具。

王紹丞表示，對自閉症族群，較多系統性回顧與統合分析指出：馬匹輔助活動/治療可提升社交互動、溝通與語言表現，並在易怒、過動等行為面向看到改善；重點往往不是「變得更乖」，而是孩子在可預測的節奏與關係中，慢慢建立注意力與自我調節。

馬術治療並非只針對特殊生，他認為，身心科更關注的是：馬術治療與精神疾病（尤其焦慮、憂鬱、創傷壓力）之間的連結。馬的體型與敏感度，會讓人不得不放慢、專注、呼吸、覺察；在「被接住的節奏」裡，個案往往更容易練習情緒穩定、建立信任與社交回應。針對 PTSD 的馬匹輔助介入，近年也開始累積系統性證據與臨床研究，顯示它可作為既有治療之外的輔助選項（不是取代）。

若是孩子或家人正在面對發展、情緒、創傷或長期壓力困擾，馬術治療的價值常在於：它把治療從「一直談問題」，轉成「在真實情境裡練能力」，練穩、練專注、練自信，也練把生活重新握回手裡。馬年走春，不妨也把「回到身體、回到節奏」當作一種新的祝福。

