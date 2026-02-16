自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

餓肚子白受罪？ 權威研究：168斷食「幾乎沒效」 減重幅度僅3％

2026/02/16 11:15

最新研究指出，熱門的「168 斷食」或「5:2 斷食」，其減重效果其實與傳統節食無異，平均減重幅度僅約 3%。圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕近年風靡全球的「168斷食」或「5:2斷食」，被無數減肥族奉為神技，但這可能只是一場餓肚子的徒勞。一份針對全球 22 項臨床實驗的最新權威審查驚人發現，這些斷食法的減重效果「不比傳統節食好」，甚至被專家形容為「只比什麼都不做稍微好一點點」，且斷食者因為飢餓，反而更容易不想動，抵消了減肥成效。

據英國《衛報》報導，這項研究發表於醫學界公認「黃金標準」的《考科藍資料庫》（Cochrane Database of Systematic Reviews）。研究團隊統整了來自歐洲、北美、中國與澳洲等地、涵蓋近 2000 名受試者的數據，結果證實，無論是隔日斷食還是限制進食時間，對於體重過重者的減重效果，與傳統建議的「少吃多動」並無顯著差異。

數據顯示，斷食者的平均減重幅度約為體重的 3%，這遠低於醫師通常認為具有臨床顯著意義的 5% 門檻。該研究主要作者、阿根廷布宜諾斯艾利斯義大利醫院考科藍中心主任加雷尼亞尼博士（Dr. Luis Garegnani）直言：「間歇性斷食不是奇蹟解方，它只是體重管理的眾多選項之一，並沒有比其他方法更好。」

專家點出盲點：餓了就不想動

為何斷食效果不如預期？柏林夏里特醫學院（Charité）健康數據模型教授皮茨納（Maik Pietzner）點出關鍵盲點：「人們在斷食期間，身體活動量往往會減少。」 意即飢餓感會讓身體自然啟動「節能模式」，變懶不動的結果，直接抵消了辛苦忍受飢餓所創造的熱量缺口。

皮茨納更透露，根據他自己的研究，短期的斷食（甚至長達兩天）對身體代謝影響甚微。人體演化機制能完美適應食物短缺，但這不代表啟動這些機制後，代謝表現會因此提升。

雖非萬靈丹 仍具潛在效益

儘管減重神話破滅，新加坡國立大學的塞姆納尼-阿扎德博士（Dr. Zhila Semnani-Azad）緩頰道，斷食對部分族群仍有益處。動物實驗顯示，斷食能改善胰島素敏感度並啟動「細胞自噬」（autophagy）機制，這對抗老與長壽可能仍有正面幫助。

專家總結，斷食法可視為一種生活方式的選擇，而非快速瘦身的捷徑。若執行斷食能讓你感覺良好，並無不可；但若期待它能超越傳統飲食控制的效果，恐怕會大失所望。

