腎臟病友掌握「3大原則」 春節團聚也能健康吃

春節期間，腎友只要掌握「選對食物、控制份量、調味清淡」三大原則，還是可以健康、美食兼備地與家人開心吃團圓飯。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節期間，大街小巷充滿濃厚節慶團圓味，接近過節，臨床上常會被問：「營養師，這個我能不能吃？」、「春節大家都在吃大餐，我只能看著嗎？」。台中慈濟醫院營養師賴郁欣表示，其實腎臟病人的飲食指導主要採取「四低飲食」，即是低蛋白質、低鉀、低磷、低鈉。

臨床常發現，部分病人為了嚴格執行低蛋白飲食，卻矯枉過正變得不敢吃東西，導致熱量攝取嚴重不足，造成肌肉流失、營養不良，對身體傷害反而更大。因此，建議腎友要學會如何從「油脂」、「碳水化合物」中，攝取足夠熱量。

賴郁欣指出，春節期間，腎友只要掌握「選對食物、控制份量、調味清淡」三大原則，還是可以健康、美食兼備地與家人開心吃團圓飯。要吃得健康又有年味，關鍵在於「選擇」。主食方面可以選擇應景的蘿蔔糕，或煲湯鍋裡的寬粉、粉條或冬粉，以蘿蔔糕來說建議選擇「台式蘿蔔糕」，而非風味十足的「港式蘿蔔糕」。台式蘿蔔糕以天然白蘿蔔為基底，再調和米漿蒸煮，不僅提供身體足夠熱量與飽足感，也不會產生過多的含氮廢物，可減輕腎臟負擔。

學會選擇之外，還要知道「控制份量」。因為控制份量是保護腎臟功能的第二道防線，建議腎友用「手掌」當作量尺，以魚、肉類份量舉例，大約二至三根手指寬為一份，其他應景的糕點食物，則建議「淺嘗即可」。

腎臟病須嚴格控管鉀、磷、鈉攝取量，訣竅就在「調味清淡」，像臘肉、香腸或火鍋料等食材，富含鉀、磷、鈉，腎友務必要避開不吃。另外，象徵團圓的火鍋、佛跳牆，香味撲鼻，但因為是長時間燉煮，湯底濃縮食材釋出的精華，雖然濃郁順口，但對腎臟傷害大，建議腎友感受湯品口感就好。

此外，沾醬的小動作，會讓鈉含量瞬間超標，很容易引發水腫或高血壓，腎臟病友想在春節健康吃，建議把握「減法」飲食原則，減少分量、減少調味過多食品，選擇適合的食物，掌握「選對食物、控制份量、調味清淡」三大原則，健康迎接新春慶團圓。

精緻糕點腎友要淺嘗即可。（記者張軒哲攝）

鍋物因為是長時間燉煮，湯底濃縮食材釋出的精華，對腎臟的傷害大。（記者張軒哲攝）

