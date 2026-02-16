自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

腎臟病友掌握「3大原則」 春節團聚也能健康吃

2026/02/16 18:09

春節期間，腎友只要掌握「選對食物、控制份量、調味清淡」三大原則，還是可以健康、美食兼備地與家人開心吃團圓飯。（記者張軒哲攝）

春節期間，腎友只要掌握「選對食物、控制份量、調味清淡」三大原則，還是可以健康、美食兼備地與家人開心吃團圓飯。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節期間，大街小巷充滿濃厚節慶團圓味，接近過節，臨床上常會被問：「營養師，這個我能不能吃？」、「春節大家都在吃大餐，我只能看著嗎？」。台中慈濟醫院營養師賴郁欣表示，其實腎臟病人的飲食指導主要採取「四低飲食」，即是低蛋白質、低鉀、低磷、低鈉。

臨床常發現，部分病人為了嚴格執行低蛋白飲食，卻矯枉過正變得不敢吃東西，導致熱量攝取嚴重不足，造成肌肉流失、營養不良，對身體傷害反而更大。因此，建議腎友要學會如何從「油脂」、「碳水化合物」中，攝取足夠熱量。

賴郁欣指出，春節期間，腎友只要掌握「選對食物、控制份量、調味清淡」三大原則，還是可以健康、美食兼備地與家人開心吃團圓飯。要吃得健康又有年味，關鍵在於「選擇」。主食方面可以選擇應景的蘿蔔糕，或煲湯鍋裡的寬粉、粉條或冬粉，以蘿蔔糕來說建議選擇「台式蘿蔔糕」，而非風味十足的「港式蘿蔔糕」。台式蘿蔔糕以天然白蘿蔔為基底，再調和米漿蒸煮，不僅提供身體足夠熱量與飽足感，也不會產生過多的含氮廢物，可減輕腎臟負擔。

學會選擇之外，還要知道「控制份量」。因為控制份量是保護腎臟功能的第二道防線，建議腎友用「手掌」當作量尺，以魚、肉類份量舉例，大約二至三根手指寬為一份，其他應景的糕點食物，則建議「淺嘗即可」。

腎臟病須嚴格控管鉀、磷、鈉攝取量，訣竅就在「調味清淡」，像臘肉、香腸或火鍋料等食材，富含鉀、磷、鈉，腎友務必要避開不吃。另外，象徵團圓的火鍋、佛跳牆，香味撲鼻，但因為是長時間燉煮，湯底濃縮食材釋出的精華，雖然濃郁順口，但對腎臟傷害大，建議腎友感受湯品口感就好。

此外，沾醬的小動作，會讓鈉含量瞬間超標，很容易引發水腫或高血壓，腎臟病友想在春節健康吃，建議把握「減法」飲食原則，減少分量、減少調味過多食品，選擇適合的食物，掌握「選對食物、控制份量、調味清淡」三大原則，健康迎接新春慶團圓。

精緻糕點腎友要淺嘗即可。（記者張軒哲攝）

精緻糕點腎友要淺嘗即可。（記者張軒哲攝）

鍋物因為是長時間燉煮，湯底濃縮食材釋出的精華，對腎臟的傷害大。（記者張軒哲攝）

鍋物因為是長時間燉煮，湯底濃縮食材釋出的精華，對腎臟的傷害大。（記者張軒哲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中