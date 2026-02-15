春節前報喜！小琉球醫療全面升級 在地醫師返鄉守護離島健康

小琉球醫療全面升級 在地醫師返鄉守護離島健康。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕離島醫療再傳好消息，屏東縣政府近年持續推動琉球鄉醫療量能升級，從設備更新、人力強化到制度優化，多管齊下打造「在地醫療、就近照顧」的照護網絡，讓鄉親在家鄉就能安心看病、放心生活。

縣長周春米指出，離島資源取得不易，縣府積極向中央爭取經費與設備，導入醫學中心等級腸胃鏡與多項先進檢查儀器，同步媒合高雄醫學大學附設中和紀念醫院及IDS專科醫療團隊進駐，並結合衛生福利部屏東醫院等醫院支援，強化專科診療深度，提升在地檢查與治療能力。

請繼續往下閱讀...

目前琉球衛生所全年無休、24小時提供醫療服務，5位常駐醫師皆為琉球子弟，另有專科醫師投入腸胃鏡檢查與治療工作。多位在地醫師選擇返鄉服務，不僅補強醫療量能，更讓醫病關係多了一份熟悉與信任。鄉親表示，看到家鄉孩子回來守護健康，心裡特別踏實。

立委徐富癸表示，除硬體升級外，制度面也同步調整。協助向中央反映後，IDS計畫強化假日與夜間待診機制，提升醫事人員補助標準，減輕人力負擔，改善長期以來一人身兼多職情況。醫療可近性提升後，緊急狀況轉送本島的焦慮感也明顯降低。

屏縣府並編列1000萬元辦理耐震補強與空間整修，優化診療動線與環境安全。目前門診涵蓋牙科、腎臟科、復健科、骨科、兒科、婦產科，今年更新增腸胃科，持續提供洗腎與復健服務，並透過遠距醫療導入眼科、皮膚科診療，建置慢性病區域聯防與個案管理機制。

多名長者表示，過去慢性病回診需舟車勞頓，如今在地即可完成檢查與追蹤，家屬負擔大幅減輕。「住在離島，也能享有和本島相近的醫療品質」，已不再只是期待，而是逐步實現的日常。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法