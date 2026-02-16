熟悉的年菜變鹹又好甜？ 醫示警：長輩味覺鈍化恐是糖尿病前兆

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍建議，年節返家可從日常互動中留意長輩的健康變化，包括陪伴長輩一起下廚，觀察其口味是否有改變；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕過年團圓，家中長輩的年菜總讓人期待，但若發現熟悉的「手路菜」入口後卻比記憶中更鹹、更甜，問題可能不只是調味失手。初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍提醒，當長輩反覆試吃後，仍煮出偏重口味的料理，往往代表味覺敏感度正在下降，這樣的變化不只與年齡老化有關，也可能是糖尿病前期常被忽略的警訊之一。

陳威龍指出，隨著年齡增長，味蕾對味道的辨識能力本來就會逐漸下降，尤其是鹹味與甜味。刊登於《Frontiers in Oral Health》（口腔健康期刊）的系統性回顧，整合18篇研究、超過2,700人資料，比較60歲以上民眾與成年人味覺敏感度差異。

研究顯示，以鹹味來看，18至30歲的年輕人僅需約1.3單位的食鹽濃度就能察覺鹹味，但60歲以上長輩卻需提高到4.9單位，差距高達3.7倍；甜味方面，年輕人約在7.2單位的糖濃度即可感受到甜味，長輩卻要提高到10.2單位，等於需要多放近一半的糖，才會覺得「夠甜」。

不只年齡老化會影響味覺，糖代謝異常也可能讓舌頭提早發出警訊。陳威龍指出，《Nutrients》（營養素）刊登的一項研究，比較血糖控制良好的第2型糖尿病患者與健康者的味覺功能，即使患者糖化血色素未超標、尚未出現任何糖尿病併發症，味覺功能仍已明顯受損。

研究發現，在甜味辨識上，健康組正確率為80.5%，糖尿病組卻只剩53.9%；鹹味辨識也從68.3%下降至55.1%。且這種味覺異常與病程長短、血糖控制好壞或性別皆無明顯關聯，顯示只要身體開始出現糖代謝問題，味覺就可能率先受到影響。

陳威龍建議，過年返家可從以下4個生活細節著手，協助留意長輩的健康：

●陪伴長輩一起下廚

一起備菜、調味，不只拉近感情，也能觀察料理習慣是否出現變化。當味覺變得遲緩，長輩往往需要加更多鹽或糖才吃得到味道，這樣的改變不只增加自身代謝負擔，也會讓全家長期處在高鈉、高糖的飲食環境中。

●是否從不嗜甜變成偏好甜食

例如過去不喝手搖飲，現在卻會說「珍珠奶茶+1」；以前只喝黑咖啡，現在改成拿鐵甚至半糖。這類口味轉變，可能反映甜味辨識能力下降，是糖代謝異常的潛在警訊。

●監測血糖與血壓

可以幫長輩準備血糖機與血壓計，養成在家定期量測的習慣。過年期間聚餐頻繁，更容易出現血糖與血壓波動，透過持續監測，才能及早發現異常。

●送禮選擇更友善代謝的品項

過年送禮時，可用無糖茶葉、無調味堅果或適合長輩的保健品，取代高糖糕餅與甜點。少一點甜，多一點貼心，也能幫助全家降低年節期間的糖分攝取負擔。

陳威龍提醒，許多代謝相關問題在早期並不會帶來明顯不適，卻可能已在體內悄悄累積。若在年節相聚時，察覺親友出現口味明顯改變等異常線索，建議年後儘早安排血糖與相關代謝檢查，及早掌握狀況、及早介入，才能讓團圓的美好延續得更久。

