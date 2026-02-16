健康網》自行車教父劉金標辭世成功抗癌30年 醫揭胃切後6大症候群

自行車教父劉金標曾於2009年展現他抗癌後過人的體力。馬偕醫院指出，胃切除後可以經由飲食、藥物協助，很快可以減緩不適。（取自劉金標臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕自行車教父劉金標於今（16）日凌晨安詳辭世，享耆壽93歲，他曾於1996年因胃癌切除一半的胃，仍活躍於自行車圈，更常常萬里長征，成為抗癌最佳代言人。

根據馬偕醫院衛教資料指出，一般胃部手術大致可分成兩大類：胃切除術與迷走神經切除術，後者主要是用來治療消化性潰瘍，前者則可用來治療各種良、惡性的胃部疾病。

一般進行過胃部手術的人都適應得不錯，對日常生活、飲食並無太大的影響；但也有不少病人，卻免不了有一些大大小小的後遺症，導致日常生活、飲食的不適與不便。

胃切除後症候群因胃容積變小，進食時胃部弛張不良，進食後胃部肌肉收縮不良，幽門的機能被破壞等，也因不同的術式、不同的成因，所可能造成的症狀不盡相同：

●傾倒症候群：因胃容量變小、幽門機能喪失，吃進去的食物很快地進到腸子，使得血管內的水分大量滲入腸腔，導致腹脹、腹絞痛、噁心、嘔吐與腹瀉等腹部的症狀；而且還會伴隨盜汗、虛脫、頭暈、潮紅與心悸等全身性症狀。

●晚發性傾倒症候群：因血糖、胰島素的急速變化所引起的，只有全身性症狀，而無腹部的症狀。

●早飽症候群：又稱為「小殘胃症候群」，是因為胃容積變小，而且進食時弛張不良，使得胃所能接受食物的容量太少，導致稍一進食就覺得飽了，還會併有上腹疼痛、嘔吐等症狀。治療主要也是靠飲食習慣的改變﹝要少量多餐﹞，並補充維他命、鐵劑與消化劑等，以免因長期進食不足，而造成營養不良。

●慢性胃肌無力：又稱「慢性胃滯留」，因胃壁肌肉收縮蠕動不良，導致吃進去的食物無法順利排空，長久積在胃部，造成腹脹、上腹疼痛、噁心、嘔吐等症狀。治療可先嘗試流質飲食，並使用一些促進胃腸蠕動的藥物，如果無效，就須考慮再次手術。

●鹼性逆流性胃炎：因幽門機能被破壞，使得膽汁逆流到胃部，造成胃黏膜的傷害，而導致上腹部灼熱、疼痛、噁心、嘔吐等症狀。治療可嘗試一些能吸附膽鹽的藥物，但常無效；如果症狀太嚴重，則須再次手術。

●迷走神經切除後腹瀉：因為迷走神經切除後，胃、腸蠕動失調所引起的。治療主要靠調節飲食，減少流質的攝取量，盡量攝取容易消化的食物。也可服用一些抑制胃腸蠕動，或抗腹瀉的藥物。

馬偕醫院指出，胃部手術之後，有時免不了會有一些不適，很多經由飲食習慣的改變，與一些藥物的幫助，常常就可獲得改善。只有症狀嚴重，經過一段時間仍無法改善時，才需手術治療。

