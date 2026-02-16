自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

春節病毒來襲！ 醫示警H3N2新變異最凶猛

2026/02/16 13:31

醫師提醒國人小心流感病毒，以免春節掛急診。（資料照）

醫師提醒國人小心流感病毒，以免春節掛急診。（資料照）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕農曆春節，病毒蠢蠢欲動，衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉提醒，幼童、老年人及慢性病患者等三類族群要特別小心流感突襲，其中最凶猛的當屬A型H3N2新變異病毒，其次是諾羅病毒升溫，前者是目前在日本大流行，後者在韓國大流行，日韓出國者不得不防。

馬瑞杉指出，台灣目前的流感病毒以A型H3N2的K分支為最多，這是屬於新變異病毒，免疫力較差的幼童、老年人及慢性病患者一旦感染，較容易出現重症風險，應特別留意自身健康狀況。

馬瑞杉表示，防範流感及諾羅要從自身做起，最重要的是勤洗手，尤其在餐前、便後、接觸公共設施後，避免病毒透過手口途徑傳播；在人潮密集場所佩戴口罩，以降低感染風險；出現發燒、咳嗽或嘔吐症狀時，應盡量居家休息並就醫，以避免將病毒傳給他人。

過年期間，很多民眾會安排出國，馬瑞杉說，民眾去日本要特別注意，已流行過一波的日本流感疫情再度升溫，單週的通報流感患者人數超過11萬人，不只有A型的H3N2，B型流感佔比也快速攀升，出現A型及B型夾攻的現象，到日本玩的民眾最好是把口罩戴滿並勤加洗手。

馬瑞杉表示，自去年年底起，南韓的諾羅病毒感染數明顯增加，尤其集中於幼童及老年族群。諾羅病毒感染主要表現為急性嘔吐、腹瀉、發燒及腹痛，具有高度傳染性。民眾到南韓時，要特別留意飲食與手部衛生，吃東西前務必洗手，不要吃生食。

