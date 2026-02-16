自由電子報
健康醫療
健康 > 杏林動態

無法回家也有年味 中榮除夕走訪病房送暖

2026/02/16 15:17

傅雲慶與社工室、志工團隊除夕陪伴在醫院過年的病友過年，並致贈象徵平安的蘋果。（中榮供提供）

傅雲慶與社工室、志工團隊除夕陪伴在醫院過年的病友過年，並致贈象徵平安的蘋果。（中榮供提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆除夕團圓迎新，台中榮總春節送暖，中榮院長傅雲慶與社工室、志工團隊今天除夕走訪全院病房，陪伴接受治療無法返家過年的病友過年，並致贈象徵平安的蘋果，送上新春祝福，盼讓病人和家屬感受滿滿的年節溫暖與關懷。

傅雲慶一早走訪各病房，逐一關心病人病況與住院需求，傳遞溫暖心意，同時傾聽病人分享過往年節回憶，讓病房洋溢濃厚年味，在外科病房住院的金先生，除夕在女兒陪病下，驚喜看到傅雲慶與社工、志工探訪，要求院長和他們一同禱告，期盼身體趕快康復，傅雲慶也走訪安寧病房關懷病友，讓原本安靜的病房充滿溫馨氣氛。

傅雲慶表示，中榮作為肩負重症醫療、教學與研究任務的公立醫院，長期關注病人的需求，除了提供專業醫療照護外，醫院也一樣重視病人心理層面的支持，多年來持續辦理春節關懷活動，不僅是送上慰問品，更重要的是陪伴與傾聽，讓病人在醫院也能感受到被關心與被記得，此次活動感謝惠康社會福利基金會贊助逾千顆蘋果，圓滿地將新春祝福傳遞給住院病友。

中榮門診春節不打烊，2月17日初一、2月18日初二、2月19日初三開設「傳染病特別門診」，民眾就醫請至臺中榮總急診室戶外櫃台掛號；2月20日初四上、下午和2月21日初五上午有「春節特別門診」，看診科別和醫師可參照臺中榮總官方網站https://www.vghtc.gov.tw/公告。

