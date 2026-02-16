自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》標哥辭世62歲曾抗胃癌成功 醫呼籲5類人要向他看齊

2026/02/16 13:15

巨大集團（捷安特）創辦人劉金標（標哥）今（16）日凌晨安詳辭世，享耆壽93歲。他曾於生前罹患過胃癌且成功抗癌。國泰醫院指出，胃癌細胞形成到臨床出現症狀期間，約長達20個月。（取自劉金標臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕巨大集團（捷安特）創辦人劉金標（標哥）今（16）日凌晨安詳辭世，享耆壽93歲。他曾於62歲在健檢中發現罹患胃癌，當時切除一半胃，後來透過騎自行車健身抗癌，成為自家品牌的最佳代言人。

根據國泰醫院衛教資料指出，胃癌病人有較高的幽門螺旋桿菌感染率，但幽門螺旋桿菌和胃癌的關係尚待進一步研究證實。大部分研究胃癌形成的學者認為食用生鮮蔬菜、水果及高纖維麵包較不易得胃癌。相反的，食用多量動物蛋白質及脂肪、高複雜性澱粉、高鹽醃漬之肉類或魚類和飲用水內含硝酸鹽，得胃癌的危險性增加。食用富含維生素A和C以及β胡蘿蔔素的食物得胃癌的危險性較低。不過，有5類的人是屬於高危險群，在生活上要格外留意與小心：

●胃黏膜有異常者：
因為來自不明因素引起胃黏膜發炎，並有萎縮者，亦為高危險群。「萎縮性胃炎併腸上皮變異」指胃黏膜層因發炎而變薄的狀態，胃腺體萎縮，胃液分泌減少，不易將滲入增殖區的致癌物沖走，且黏膜層變厚，接觸外來致癌物機會增加。胃酸分泌減少，導致細菌在胃中容易滋生。這些細菌會活化或產生食物中的致癌物。

●免疫缺乏者：
如惡性貧血症（Pernicious anemia）、胃鹽酸缺乏症及萎縮性胃炎症等患者，多屬高危險群。

●胃腺瘤性瘜肉。

●次全胃切除後：
15至20年前曾接受局部胃切除手術者，亦為胃癌的好發者。

●放射線
如因治療淋巴腺腫瘤、何杰金氏症（Hodgkin's disease）等或日本廣島及長崎原子彈的受害者，在經過十幾年後，皆為癌症的高危險群。

國泰醫院指出，根據醫學統計，胃癌細胞形成到臨床出現症狀期間，約長達20個月；而從有臨床症狀到就醫做出正確的診斷，多半延誤6-8個月的時間；這段期間，若能提高警覺，盡早得到正確的診斷，多半會有很好的預後。

