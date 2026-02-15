自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

瘦太快出事！打「瘦瘦針」卻不吃飯 營養崩盤竟得「海盜病」

2026/02/15 17:42
瘦太快出事！打「瘦瘦針」卻不吃飯 營養崩盤竟得「海盜病」

諾和諾德（Novo Nordisk）生產的GLP-1類藥物Wegovy與Ozempic。專家提醒，這類俗稱「瘦瘦針」的藥物若因強烈抑制食慾導致營養失衡，恐引發消失已久的壞血病。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球爆紅的 GLP-1 類減重針劑（俗稱瘦瘦針），竟讓消失已久的古老疾病重現江湖。英、澳營養學界近期示警，部分使用者因藥效強烈抑制食慾而幾乎不進食，導致身體嚴重營養缺失，甚至引發早該在現代社會絕跡的「壞血病」。

英國《每日郵報》報導指出，澳洲聯邦大學柯林斯（Clare Collins）教授與多位營養師發現，這類主因維生素C嚴重缺乏的疾病正悄悄回潮。由於 GLP-1 類藥物如 Wegovy （週纖達）與 Mounjaro（猛健樂） 能顯著延緩胃排空並產生強烈飽足感，若使用者僅依賴藥效而忽略均衡飲食，身體將因缺乏維生素C導致膠原蛋白無法生成，進而引發壞血病。

壞血病曾是19世紀水手與海盜的頭號殺手，症狀包括極度疲勞、肌肉劇痛、牙齦出血以及皮下青紫斑點。專家強調，體重減輕並不等於健康，許多使用者雖然瘦得飛快，生理機能卻已處於「功能性營養不良」的危險狀態。

英國知名歌手、前「接招合唱團」成員羅比威廉斯（Robbie Williams）曾公開分享這段經歷。他透露自己靠減重藥成功瘦身約12公斤，卻也因為完全沒有食慾而停止攝取營養，最終被診斷出患有壞血病。羅比威廉斯形容，那種因缺乏維生素C導致的健康崩潰，感覺就像活在「17 世紀的海盜時代」。

數據顯示，自2007年以來，英國因飲食不當導致的壞血病案例增長達25%，減重藥物的熱潮正成為這波古老疾病回溫的背後因素。英格蘭與威爾斯在2022年有高達80萬人次因營養不良問題住院，除了壞血病，連維生素D缺乏導致的「佝僂病」（Rickets）也呈現增加趨勢。

醫界提醒：藥物是輔助 營養監測才是核心

臨床醫師與營養師提醒，包含 Wegovy 或 Ozempic 等藥物本意是輔助治療肥胖與糖尿病，並非讓使用者完全不吃東西。若只追求體重計上的數字卻忽略蔬果攝取，將付出沉重的生理代價。國內醫師建議，民眾在使用瘦瘦針期間，應搭配營養師的飲食規劃，確保每日攝取足夠的蛋白質與維生素C，避免減肥減到健康亮紅燈。

