健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》過年不忌口也能輕盈！ 9招聰明吃法公開

2026/02/16 19:16

很多人將過年假期視為一場意志力與口腹之慾的戰爭，功能醫學營養師呂美寶表示，這種「全有或全無」的對抗心理，往往才是導致失控的源頭。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕過年號角響起，功能醫學營養師呂美寶建議，透過意識轉變，享受美食與維持輕盈，其實是可以並存的溫柔選擇。

呂美寶在臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文分享，很多人將過年假期視為一場意志力與口腹之慾的戰爭，然而這種「全有或全無」的對抗心理，往往才是導致失控的源頭。

她建議，不是極致的自我克制，而是一種智慧的「飲食彈性」。試著換一種思維，學習如何「為身體保留餘裕」。以下3種作法，在新春可以試一試：

●放下壓力，反而能瘦：
很多人可能沒意識到，代謝的好壞與心情息息相關。過年期間，當我們終於能放下平日緊繃的工作節奏，這份心理壓力的下降，其實是身體修復代謝的最佳契機。
「放鬆心情」不僅是為了心理的平靜，更是生理代謝的必要條件。當我們學會放下對體重的過度執著，身體不再感到受威脅，能量的分配與消耗反而能回歸正軌。

●睡得飽，食慾自然穩：
如果說，壓力調節是代謝的隱形推手，那麼睡眠就是食慾的「穩定掌舵者」。在假期中，充足的睡眠往往比激烈的運動更能穩定體態。
獲得充分休息時，體內調節食慾的兩大關鍵荷爾蒙：「瘦體素（Leptin）與飢餓素（Ghrelin）」會達到更理想的平衡。瘦體素負責發送「飽足訊號」，告訴大腦能量已足夠；而飢餓素則負責發出「飢餓訊號」。
如果熬夜、睡眠不足，就會導致這兩者訊號交錯，讓身體產生難以抑制的渴望。

●掌握進食與烹調技巧，不需忌口也能輕盈：
如果能稍微調整烹調方式、進食順序與份量，就能讓代謝更穩定，也較不容易在假期後感到疲累或體重上升。可試試9種技巧：
1.面對美食，先夾蔬菜與蛋白質，再吃主食。
2.年菜一定搭配清爽蔬菜，幫助消化、降低油膩感。
3.年糕、蘿蔔糕盡量用「蒸」或「乾煎」取代高溫油煎。
4.若有吃糕點或甜食，碳水份量減半。
5.高湯用篩網瀝油，或冷藏後去油，減少過多脂肪攝取與腸胃負擔。
6.零食先倒進小盤子，避免無意識一直吃。
7.甜點與含糖飲料，不要同時出現。
8.吃7到8分飽就暫停，為後面點心保留空間。
9.飯後站起來活動5分鐘，例如收拾餐桌或走動聊天。

呂美寶表示，這些做法看起來不難，但累積起來，對血糖穩定與腸胃消化負擔上，其實會產生很大的幫助！過年本來就是與家人團聚、享受食物的時刻，不需要因為健康而失去飲食的樂趣。

