圍爐美食別亂餵 寶寶年菜挑選3大原則曝光

台北市立聯合醫院婦幼院區營養科主任林詠霈提醒，傳統年菜高鹽高油，部分也會加入酒類烹煮，不建議幼兒或是哺乳中的媽媽食用。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕明日就是除夕圍爐，民眾也趁年節期間大啖美食。然而，台北市立聯合醫院婦幼院區營養科主任林詠霈提醒，傳統年菜高鹽高油，部分也會加入酒類烹煮，不建議幼兒或是哺乳中的媽媽食用。新手家長在選擇寶寶年菜時，掌握「少油、少鹽、少糖、少調味」原則，並依咀嚼與吞嚥能力調整食材大小與質地，即可一同感受新年氛圍。

由於常見年菜如佛跳牆、藥膳雞湯、醉蝦、臘肉、香腸、滷蹄膀等，多含高油脂、高鈉及食品添加物，並可能殘留酒精，不適合嬰幼兒攝取。林詠霈建議挑選或製作年菜三大重點：

請繼續往下閱讀...

●選蘿蔔糕、清蒸鱈魚等清淡且質地軟嫩食物。

●需留意將食物剪成小塊或是煮軟再食用。

●過年常見零食如果凍、糖果等易影響正餐食欲，以水果或無添加的果乾替代，但仍需控制份量。

此外，林詠霈也提醒哺乳媽媽攝取咖啡因含量需控制，由於咖啡因會經由母乳影響寶寶睡眠品質與成長。台灣母乳哺育聯合學會建議，哺乳媽媽每日咖啡因攝取量以不超過300毫克為原則。選購其他飲品，如紅茶、巧克力、可樂等時也需留意，飲用後至少4小時再哺乳，降低寶寶暴露風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法