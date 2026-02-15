健康網》赴日旅遊小心2傳染病 醫：多幼童染B流

兒童急診科醫師謝宗學呼籲，若想赴日旅遊，須小心傳染病。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日不少人到日本旅遊，然傳染病部分需格外小心。兒童急診科醫師謝宗學在臉書專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」最近看診時遇到發燒的孩子，詢問家長旅遊史，發現許多人剛從日本旅遊回國，目前遇到比較需要注意的感染症有：

流感：根據日本官方資料，目前日本流感疫情仍處於高位，仍以 A 型流感為主，其中以 H1N1 為主，其次是 H3N2。B 型流感也開始零星出現。

然而，這幾天我遇到從日本回來發燒的孩子，做流感快速 PCR ，卻發現好幾個 B 型流感。沒有旅遊史發燒的孩子，也有一些被驗出 B 型流感，詢問病史發現甚至全家都感染 B 型流感，表示在台灣 B 型流感可能開始有疫情出現。

猩紅熱（A 型鏈球菌感染）：典型症狀是發燒、喉嚨痛、身體起紅疹、全身發癢、草莓舌，但沒有咳嗽、流鼻水。

雖然猩紅熱治療過程不會太複雜，正確抗生素使用 10 天以上，絕大多數可以順利治癒，但極少數可能出現會致命的「毒性休克症候群」，還是需要小心對待。

出國旅遊是開心的事，但還是要注意個人衛生防護。回台灣後才發病，還有便利的醫療可以處理；若運氣不好在國外生病，可能需要付出高額醫療費用，又打亂旅遊行程。最後謝宗學提醒，「人多的地方戴上口罩，吃東西前多洗手。開心出國旅遊，平平安安回家。」

