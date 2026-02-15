自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》赴日旅遊小心2傳染病 醫：多幼童染B流

2026/02/15 11:02

兒童急診科醫師謝宗學呼籲，若想赴日旅遊，須小心傳染病。示意圖。（圖取自freepik）

兒童急診科醫師謝宗學呼籲，若想赴日旅遊，須小心傳染病。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日不少人到日本旅遊，然傳染病部分需格外小心。兒童急診科醫師謝宗學在臉書專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」最近看診時遇到發燒的孩子，詢問家長旅遊史，發現許多人剛從日本旅遊回國，目前遇到比較需要注意的感染症有：

流感：根據日本官方資料，目前日本流感疫情仍處於高位，仍以 A 型流感為主，其中以 H1N1 為主，其次是 H3N2。B 型流感也開始零星出現。

然而，這幾天我遇到從日本回來發燒的孩子，做流感快速 PCR ，卻發現好幾個 B 型流感。沒有旅遊史發燒的孩子，也有一些被驗出 B 型流感，詢問病史發現甚至全家都感染 B 型流感，表示在台灣 B 型流感可能開始有疫情出現。

猩紅熱（A 型鏈球菌感染）：典型症狀是發燒、喉嚨痛、身體起紅疹、全身發癢、草莓舌，但沒有咳嗽、流鼻水。

雖然猩紅熱治療過程不會太複雜，正確抗生素使用 10 天以上，絕大多數可以順利治癒，但極少數可能出現會致命的「毒性休克症候群」，還是需要小心對待。

出國旅遊是開心的事，但還是要注意個人衛生防護。回台灣後才發病，還有便利的醫療可以處理；若運氣不好在國外生病，可能需要付出高額醫療費用，又打亂旅遊行程。最後謝宗學提醒，「人多的地方戴上口罩，吃東西前多洗手。開心出國旅遊，平平安安回家。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中