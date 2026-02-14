高市早苗就醫》類風濕性關節炎 能吃、少吃一次看懂

日本首相高市早苗近日驚傳就醫，她說明是手部的類風濕性關節炎造成。圖為日前在東京競選活動上發言。（路透）

〔健康頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗帶領自民黨在眾議院改選大獲全勝，聲望極高；不過高市早苗在昨（13）日驚傳「進了醫院」，困擾她已久的類風濕性關節炎，在近日更加嚴重。早在2月1日就發生高市早苗的手部劇痛而取消專訪。今（14）日她於社群報平安，說明自己的病況。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，類風溼性關節炎患者，須避免吃恐加重發炎之食物，例如精緻糖、澱粉、酒精與含糖飲料等。同時可多吃富含omega-3脂肪酸的魚類以及蔬菜水果等。

根據日本媒體報導，高市早苗在13日到東京新宿信濃町某醫院就醫，隨後高市早苗證實此事，表示她的類風濕性關節炎在備戰大選期間症狀加重，在選舉結束後才有時間做檢查。

請繼續往下閱讀...

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」以及網站說明，類風濕性關節炎患者，應避免攝取可能加重發炎的食物。

對於類風濕性關節炎患者來說，飲食確實會影響病情。雖然沒有一套適用於所有人的嚴格飲食規定，但普遍認為某些食物可能會加重發炎反應，最好少吃或避免。相反地，有些食物可能有助於減緩發炎，重要的是要注意自己對食物的反應，因為每個人可能不太一樣。如果不確定，最好先跟醫生或營養師討論，找出最適合自己的飲食方式。

類風濕性關節炎避免食物

精製糖和澱粉：像是糖果、蛋糕、白麵包這類食物可能會加重發炎反應，它們會快速提高血糖，可能刺激發炎物質的產生，建議改吃全穀類食物。

紅肉和加工肉品：這類食物含有較多飽和脂肪和反式脂肪，可能會增加體內發炎程度，不妨多選擇魚類或瘦肉作為蛋白質來源。

酒精和含咖啡因飲料：過量飲用可能會刺激發炎反應，也可能會干擾藥物吸收，建議適量飲用，最好先問問醫生建議的安全攝取量。

類風濕性關節炎吃什麼改善？

類風濕性關節炎患者可多吃抗發炎食物，如魚類、蔬果和全穀物。

對於類風濕性關節炎患者來說，飲食確實能在某種程度上幫助改善症狀。重點是要吃一些能夠減少發炎的食物，同時避開可能加重發炎的食物。一般來說，地中海飲食被認為對類風濕性關節炎患者比較好，這種飲食強調多吃蔬果、全穀物、魚類和橄欖油。

改善類風濕性關節炎食物

富含omega-3脂肪酸的魚類：像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚這類魚，含有豐富的omega-3脂肪酸，有助於減少體內發炎反應。建議一週至少吃兩次魚類，對關節健康很有幫助。

各式蔬菜水果：多吃彩色蔬果，特別是深綠色葉菜、紅色和橙色的蔬果。它們含有豐富的抗氧化物質和維生素，可以幫助對抗發炎，保護關節。

全穀物和堅果：全穀物和堅果含有豐富的纖維和好的脂肪，可以幫助降低發炎程度。像是燕麥、糙米、核桃、杏仁等，都是不錯的選擇。適量食用，對身體很有好處。

類風濕性關節炎會好嗎？能痊癒嗎？

類風濕性關節炎是慢性疾病，通常無法完全治癒，但可以有效控制。類風濕性關節炎是一種長期慢性病，目前醫學上還沒有辦法完全治好。不過陳鈺泓表示，現在的治療方法已經能夠有效控制症狀，減緩病情進展。只要配合醫生的治療計畫，按時吃藥，再加上適當的生活調整，很多患者都能過正常的生活。重點是要及早發現、及早治療，這樣效果會比較好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法